Xiaomi Watch S1 sta arrivando anche in Europa

Xiaomi lancerà presto i suoi smartwatch premium Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active in Europa. Entrambi i modelli sono decisamente glamour e si presentano come segnatempo di classe pensati per accompagnare quanti scelgono uno stile dinamico ma attento ai particolari. La scelta di puntare su un design raffinato e essenziale è confermata dai colori che per S1 includono il glam del nero e argento e per il modello Active i dinamici “Space Black“, “Ocean Blue" e “Moon White“. La linea Xiaomi Watch, nelle due versioni S1 e Active, è stata presentata lo scorso dicembre in Cina e, secondo il leaker TechInsider, sarà presentato in Europa e Italia ad un prezzo molto competitivo.

Il display arrotondato e ampio, la gamma di colori dei cinturini, l’alta risoluzione, la batteria che assicura giorni di autonomia e tante altre funzioni lo rendono adatto a essere abbinato sia a outfit sportivi sia a outfit più eleganti e formali. I nuovi smartwatch Xiaomi si distinguono per il design classico, elegante ma di tendenza, avendo la cassa in acciaio inossidabile, nera o argentata, spessa circa 11 millimetri e cinturini in pelle o gomma. Watch S1 è dotato di display AMOLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e rivestito da vetro zaffiro, per una migliore protezione da graffi e urti.

Xiaomi Watch S1: caratteristiche tecniche

Assieme ai controlli touch, troviamo nella parte destra due pulsanti che introducono alla gestione delle diverse funzionalità, come 117 modalità di allenamento e i parametri utili per la salute come frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e sonno. Da polso è possibile monitorare le funzioni della messaggistica e della comunicazione come telefonate in arrivo o in uscita.

La batteria di 470 mAh può essere ricaricata senza fili tramite supporto magnetico, ha oltre 200 quadranti e Amazon Alexa integrato. Entrambi i modelli hanno una durata della batteria fino a 12 giorni. Infine, lo smartwatch ha il chip NFC per i pagamenti, connettività WiFi, Bluetooth 5.2 e GPS e resiste fino a circa 50 metri di profondità.

Le caratteristiche tecniche delle due versioni sono identiche, le uniche differenze tra Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active sono estetiche.

Xiaomi Watch S1: quanto costa

Come primo prodotto smartwatch di fascia alta lanciato da Xiaomi, si può dire che entrambi i modelli mantengono la promessa di essere anche un raffinato oggetto di design con funzionalità avanzate. I prezzi europei, considerata la tassazione e la logistica dovrebbero aggirarsi intorno ai 250 euro per il modello S1 e 200 euro per il modello S1 Active.