Xiaomi Watch S1Pro e Buds 4 Pro lanciati in Europa: i prezzi

Come annunciato da tempo, il Mobile World Congress di Barcellona è stato il palco per il lancio globale non solo dei nuovi Xiaomi 13, ma anche di altri due interessanti prodotti del brand cinese: Xiaomi Watch S1 Pro e Xiaomi Buds 4 Pro. Entrambi i dispositivi erano già noti, perché presentati nelle settimane scorse in Cina, e arrivano in Europa (Italia inclusa) senza alcuna modifica alla scheda tecnica.

Aggiornato (al rialzo, come al solito) semplicemente il prezzo che, esattamente come quello della gamma Xiaomi 13, dimostra chiaramente la scelta fatta da Xiaomi: addio mercato low cost, ora si gioca con i grandi nomi del mercato e con i loro stessi prezzi.

Xiaomi Watch S1 Pro: caratteristiche e prezzo

Xiaomi Watch S1 Pro è uno smartwatch di fascia alta, ha la cassa rotonda in acciaio (nera o argento) da 46 mm, la protezione del pannello in vetro zaffiro, un display always on (cioè sempre acceso) di tipo AMOLED che misura 1,47 pollici, (480×480 pixel di risoluzione, davvero molto) e oltre al touch screen ha anche la corona digitale.

La sensoristica che si trova sullo Xiaomi Watch S1 Pro include il sensore di temperatura cutanea, quelli per la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna e quello per rilevare la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2).

Il monitoraggio è esteso anche all’attività fisica: oltre 100 sport, tra i quali anche il nuoto in piscina o acque libere poiché Xiaomi Watch S1 Pro è resistente all’aqua fino a 50 metri di profondità.

Le funzioni smart, includono la possibilità di fare e ricevere chiamate telefoniche, grazie a un microfono e un’altoparlante integrati. Grazie al chip NFC, poi, con lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro è possibile effettuare pagamenti avvicinando l’orologio al POS (contactless).

La batteria ha una capacità di 500 mAh e secondo le specifiche del produttore, assicura 14 giorni di utilizzo standard (10 se l’uso è intenso), che scendono a 5 giorni con il display in modalità always-on. La ricarica da 0% a 100% avviene in 85 minuti.

Il prezzo dello smartwatch Xiaomi Watch S1Pro in Italia è di 299,99 euro.

Xiaomi Buds 4 Pro: caratteristiche e prezzo

Le nuove cuffie in-ear (dotate di gommino) Xiaomi Buds 4 Pro hanno ciascuna un driver dinamico da 11 mm. Hanno la certificazione Hi-Res Audio Wireless per l’audio in alta definizione (Hi-Fi) e sono compatibili con LHDC 4.0 Ultra-Clear Transmission Protocol.

La presenza di tre microfoni su ogni cuffia permette alle Xiaomi Buds 4 Pro di eseguire una cancellazione attiva e adattiva del rumore (ANC) fino a 48 dB. C’è comunque la funzione trasparenza per tornare a ascoltare i rumori circostanti, senza togliersi le cuffie, ed è impostabile su tre diversi livelli.

La connessione tra Xiaomi Buds 4 Pro e smartphone avviene tramite protocollo Bluetooth 5.3, con fast pair e possibilità di connettere in contemporanea due dispositivi.

Le nuove Xiaomi Buds 4 Pro sono anche abbastanza resistenti ad acqua e polvere (certificazione IP54) e l’autonomia dichiarata dal produttore è di 9 ore con ANC disattivato, 38 ore con custodia di ricarica. Il prezzo in Italia delle nuove Xiaomi Buds 4 Pro è di 249,99 euro.