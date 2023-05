XO Kitty: curiosità e anticipazioni

XO Kitty è uscito su Netflix il 18 maggio e ci ha messo davvero poco a finire nella parte alta della classifica dei contenuti più visti del momento sulla piattaforma di streaming. L’atteso teen drama nasce come una costola del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo, da un’idea di Jenny Han, nota autrice di libri young adult qui in veste di produttrice esecutiva. È di Jenny Han anche la storia su sui ci basa la serie L’estate nei tuoi occhi, la cui seconda stagione è attesa su Prime Video. Ma vediamo intanto le cose da sapere, le novità e le anticipazioni su XO Kitty, anche in vista (sperano i fan) di una seconda stagione.

I collegamenti con Tutte le volte che ho scritto ti amo

XO Kitty è lo spinoff di Tutte le volte che ho scritto ti amo, disponibile su Netflix. In particolare, XO Kitty è ambientata qualche mese dopo il finale di Tua per sempre, terzo e ultimo film del franchise Tutte le volte che ho scritto di amo. I fan, comunque, hanno subito notato alcuni collegamenti tra le due storie.

Ci sono infatti similitudini tra ciò che accade tra Min Ho e Kitty e ciò che succede invece tra Lara Jean e Peter. Ad esempio, nel finale della prima stagione Min Ho e Kitty sono insieme sull’aereo e in sottofondo si sente la canzone About Love di Marina, lo stesso brano che aveva fatto da colonna sonora a un bacio tra Lara Jean e Peter.

Le curiosità sui personaggi e sul cast

Jenny Han ha recentemente confermato che Kitty è bisessuale. La protagonista della serie tra l’altro nomina più volte Lara Jean e Peter. I due non compaiono nello spinoff (vengono solo mostrati in foto), ma la protagonista della serie fa sapere che stanno ancora insieme.

Forse non tutti sanno, invece, che Sang Heon Lee, che interpreta Min Ho, e Gia Kim, che veste i panni di Yuri, sono fratello e sorella nella vita reale. Il loro accento nella serie è però differente, perché hanno imparato l’inglese in due Paesi diversi.

XO Kitty 2: la seconda stagione si fa?

XO Kitty avrà una seconda stagione? Ad immaginare un proseguimento della storia non sono soltanto i fan. L’attore Choi Min-young ha dichiarato in un’intervista che a suo parare nella eventuale seconda stagione Kitty e Dae dovrebbero stare insieme.

In realtà, nonostante il grande successo della serie, al momento Netflix non si è pronunciato ufficialmente sull’eventuale seconda stagione di XO Kitty e non c’è stato alcun rinnovo. Anche Jenny Han non ha fornito aggiornamenti positivi ai fan su questo fronte. Anzi, ha spiegato che lo sciopero degli sceneggiatori non sta facilitando le cose.

Come noto, negli Stati Uniti è in corso un ampio sciopero degli sceneggiatori che ha già causato rallentamenti, ritardi e in alcuni casi anche cancellazioni nel mondo delle serie tv. «Finché non ci daranno un contratto equo dovremo aspettare», ha detto Han a un fan che le chiedeva conto della seconda stagione di XO Kitty. «Io spero ci sarà una stagione 2! Ma non possiamo iniziare a scriverla finché lo sciopero degli sceneggiatori non terminerà».