Fonte foto: Xreal

Il settore degli occhiali AR registra il debutto di un nuovo prodotto: Xreal, infatti, ha annunciato il lancio dei nuovi Air 2 Ultra. Si tratta della nuova proposta top di gamma dell’azienda che, nei mesi scorsi, ha lanciato i modelli Air 2 e Air 2 Pro. I nuovi occhiali AR appena svelati sono già disponibili in preorder e arriveranno anche in Italia dopo il debutto in pubblico, in programma al CES, nel corso dei prossimi giorni.

Xreal Air 2 Ultra: caratteristiche tecniche

I nuovi Xreal Air 2 Ultra vanno ad arricchire il settore dei prodotti AR con l’obiettivo di competere con Meta Quest 3, il ben più costoso Apple Vision Pro (che debutterà ufficialmente in USA il 2 febbraio) e i nuovi progetti di Google e Samsung in arrivo nel prossimo futuro. Non si tratta, però, di un visore ma di veri e propri occhiali, con un design caratteristico e simile a quello di molti altri occhiali da sole. Il debutto in pubblico dei nuovi occhiali AR di Xreal è programmato per il CES 2024 di Las Vegas.

Tra le le principali del nuovo prodotto di Xreal c’è l’introduzione di due fotocamere 3D, una su ciascun lato, per mappare l’ambiente e accedere a funzionalità avanzate come il tracciamento delle mani con sei gradi di libertà (6DOF), essenziale per migliorare l’esperienza d’uso con contenuti AR.

Da notare anche un campo visivo di 52° (maggiore rispetto ai 46° di Air 2). Gli occhiali integrano display 1080p per ciascun occhio, con una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz. I nuovi Air 2 Ultra sono, inoltre, solo leggermente più pesanti (+8 grammi, per un totale di 80 grammi) rispetto a Air 2, nonostante il numero maggiore di sensori.

I nuovi occhiali Xreal si rivolgono, in particolare, agli sviluppatori, con l’obiettivo di incentivare la creazione di contenuti AR sempre più avanzati e in grado, nel prossimo futuro, di andare a costituire un ricco ecosistema di applicazioni da mettere a disposizione degli utenti. I nuovi Air 2 Ultra, in ogni caso, saranno disponibili anche per i consumatori che, in occasione del CES, potranno avere una vera e propria preview delle potenzialità degli occhiali AR con cui Xreal punta a ritagliarsi uno spazio ancora maggiore sul mercato.

Xreal Air 2 Ultra: prezzo e disponibilità

Gli Air 2 Ultra di Xreal arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi. L’azienda ha appena aperto i preordini, tramite il suo sito ufficiale, anche per il mercato europeo. Il prezzo di lancio del nuovo prodotto di Xreal è fissato in 799 euro. Gli occhiali AR, quindi, costano poco meno del doppio rispetto ai recenti Xreal Air 2, disponibili in Italia con un prezzo di 459 euro. Le spedizioni partiranno entro il prossimo 15 di aprile. Al momento, è disponibile la sola colorazione nera.