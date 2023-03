Yamaha YAS-109, la soundbar top oggi costa la metà: minimo storico

Uno degli accessori che non può mancare per il vostro smart TV è la soundbar. Negli ultimi anni questi dispositivi tech stanno conquistando sempre più spazio nei nostri salotti e il motivo è molto semplice: la qualità audio dei televisori in molti casi lascia a desiderare e c’è bisogno di un accessorio a supporto. Oramai sul mercato troviamo tantissime soundbar adatte a tutte le tasche e con caratteristiche e funzionalità simili. Per questo motivo bisogna aspettare la giusta offerta e cogliere l’occasione al volo. Esattamente quello che sta accadendo oggi con la promo speciale che troviamo sulla soundbar Yamaha YAS-109.

Stiamo parlando di un modello veramente top con ottime componenti e che assicura una qualità audio molto elevata. La notizia più importante, però, riguarda il prezzo. Infatti, la troviamo con uno sconto di ben il 50% al prezzo più basso di sempre. Senza troppi giri di parole siamo di fronte alla miglior offerta per una soundbar disponibile su Amazon in questo momento. Il dispositivo è compatibile con qualsiasi smart TV e si collega molto facilmente. Insomma, un’occasione da non farsi scappare per nessun motivo.

Soundbar Yamaha YAS-109: caratteristiche tecniche

Un suono che ti avvolge in ogni istante. La soundbar Yamaha YAS-109 è un modello top di gamma che oggi troviamo con un rapporto qualità-prezzo veramente elevato. Dotata di tecnologia DTS Virtual:X, lo speaker TV assicura un suono surround 3D che ti avvolge completamente. Una sensazione di ascolto innovativa che da la differenza soprattutto con i film, le serie TV e i brani musicali. Dispone anche della tecnologia Clear Voice per dialoghi chiari e precisi. Le dimensioni della soundbar sono piuttosto compatte e si adatta a qualsiasi stanza, la soluzione ideale per chi vuole ridurre al minimo i problemi.

La soundbar Yamaha YAS-109 integra anche l’assistente vocale Alexa con il quale poter gestire diversi aspetti, non solo dello speaker TV. Oltre ad alzare o abbassare il volume utilizzando semplicemente la propria voce, Alexa ti aiuta anche a controllare i dispositivi smart presenti in casa, come ad esempio il termostato o la telecamera di sicurezza.

Altro punto forte dello speaker TV è la facilità con la quale lo si collega allo smart TV tramite il Bluetooth: bastano pochissimi minuti e il gioco è fatto. Inoltre, supporta praticamente qualsiasi televisore di qualsiasi marca.

Soundbar Yamaha YAS-109 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per la soundbar Yamaha YAS-109. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 159,99€, con uno sconto di ben il 50% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero considerevole e c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata, così come la consegna. Avete a disposizione ben 30 giorni per effettuare il reso gratuito.

