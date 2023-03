You avrà una quinta stagione? Cosa sappiamo

Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente la quinta stagione di You, ma gli "addetti ai lavori" della serie ne parlano ormai abbastanza apertamente, auspicando senza mezzi termini un rinnovo. Non è più un segreto, insomma, che il progetto originario prevedesse uno sviluppo su cinque stagioni né che la showrunner ha già più di un’idea su quello che potrebbe accadere nei prossimi episodi, così come sugli attori (o meglio, attrici) che dovrebbero tornare sul set. Ecco cosa sappiamo fino a ora di You 5 su Netflix.

You 5 non è ancora confermata

La showrunner Sera Gamble ha raccontato in un’intervista che nella quinta stagione di You Joe Goldberg potrebbe diventare molto più pericoloso. «Joe ora ha risorse illimitate, è riuscito a ottenere ciò che invidiava agli altri e che prima giudicava da lontano e questo ci offre molte nuove opportunità», ha dichiarato Gamble. Nella prima parte della quarta stagione di You, che è stata ambientata a Londra, Joe ha vissuto una situazione per lui inedita: non era più il solo assassino in circolazione ed è pure finito nel mirino di uno stalker. Il finale della seconda parte di You 4 ha però cambiato completamente la situazione ancora una volta.

You 5 dovrebbe essere la stagione conclusa

Se confermata da Netflix, You 5 dovrebbe essere la stagione conclusiva della serie. L’attore Penn Badgley (che interpreta Joe Goldberg) in un’intervista recente ha detto: «Ricordo cosa mi ha mostrato lo showrunner Greg Berlanti qualche anno fa, in merito a come pensava fosse il modo più giusto di concludere la serie. Se ci sarà un’altra di stagione, quello sarà un gran finale».

Commentando il «nuovo potere» del suo personaggio, un aspetto che verrebbe certamente approfondito nella quinta stagione, Badgley ha detto: «Joe è tornato a casa, a New York, ma adesso ha delle risorse illimitate. Ora ha quel potere che non aveva mai avuto prima e adesso sta finalmente abbracciando la sua vera natura, sta facendo prendere il sopravvento sull’uomo all’animale che è in lui. Sta lasciando che il suo istinto da predatore abbia la meglio sul suo cuore».

Cosa accadrà in You 5?

Sempre Sara Gamble ha già dichiarato di avere un’idea entusiasmante per la quinta stagione di You. Per conoscere di cosa si tratta, non resta che attendere e sperare nella conferma del rinnovo da parte del colosso dello streaming. Tra l’altro nella quinta stagione non è escluso che torni nel cast Jenna Ortega, che aveva interpretato il personaggio di Ellie nella seconda stagione.

A Ortega era già stato chiesto di tornare nella quarta stagione di You, ma l’attrice aveva dovuto rifiutare a malincuore perché era già impegnata sul set di Mercoledì. Jenna ha comunque detto che sarebbe felice di vestire nuovamente i panni di Ellie e anche la showrunner Gamble si è detta aperta alla possibilità di inserire questo personaggio nella trama in You 5.