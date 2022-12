YouTube, arrivano le radio personalizzate

Tra le novità di YouTube Music, l’app per ascoltare musica, vedere video musicali e leggere i testi delle canzoni, ci sono un paio di funzionalità interessanti per personalizzare la scelta di artisti e brani. Al momento sono in fase di test, riservate a un gruppo di utenti selezionati. La prima è la funzione "Create a radio", cioè "Crea una radio", una sorta di canale che rispecchia i gusti musicali dell’utente con una selezione di brani degli artisti o dei generi musicali preferiti.

La seconda funzione è "Aggiungi alla coda" già disponibile sulla versione Web di YouTube Music da browser e che viene ora testata sulle app per Android o iOS.

Come funziona Crea una Radio su YouTube Music

Crea una Radio è una funzione che consente di selezionare e seguire una lista di brani, scegliendo un artista o più artisti oppure i generi musicali preferiti. In sostanza Crea una Ragio permette di realizzare una sorta di canale musicale, che propone "Musica senza limiti, personalizzata per te. In costante aggiornamento" in base alle scelte effettuate dall’utente.

Crea una Radio può essere ulteriormente rifinito selezionando la tipologia di uso dei brani come Familiare, Mix e Scopri o il genere musicale degli artisti che va da Popolari a Nuove uscite. Il risultato di Crea una Radio, quindi, non è statico ma cambia in continuazione.

Aggiungi alla coda su YouTube Music

"Aggiungi alla coda" è una nuova funzione per Android e iOS riservata agli utenti Premium, cioè a quanti pagano l’abbonamento (che in Italia costa 9 euro al mese): è ora possibile selezionare, dal menù con i tre puntini a destra, "Riproduci l’ultimo in coda".

In questo modo è possibile avere nelle parte inferiore della schermata di YouTube Music la coda di ascolto potendola così riorganizzare con un sistema di trascinamento dei brani per posizionarli secondo una personale scaletta di ascolto. Tra le opzioni sono incluse la possibilità di riascoltare il brano e di cambiare l’ordine dei file.

La funzione di test è riservata agli abbonati YouTube Music Premium che possono accedere facendo tap sulla foto profilo, selezionare Impostazioni e poi fare tap su "Prova nuove funzioni".

Il test per provare la coda potrà essere effettuato su YouTube Music per Android e iOS fino al 28 gennaio, dopo di che YouTube dovrebbe decidere quando estendere la nuova funzione a tutti.