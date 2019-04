Come sentire YouTube Music gratis su Google Home

25 Aprile 2019 - Il colosso di Mountain View ha fatto un regalo ai suoi utenti. Da oggi, chi possiede Google Home può ascoltare YouTube Music in modo gratuito. Fino ad ora infatti era possibile trasmettere musica dallo smart speaker solo abbonandosi alla versione Premium dell’applicazione. Una bella novità per tutti coloro che amano stare a casa con una bella playlist personalizzata in sottofondo.

Basta pronunciare il comando “Hey Google fammi ascoltare un po’ di rock su Youtube Music” e il gioco è fatto. Il servizio di streaming entra in competizione diretta con la versione gratuita di Spotify, che può essere ascoltata attraverso diversi dispositivi intelligenti, incluso Google Home ma anche Amazon Echo. Insomma, è solo un modo per rubare un po’ di ascolti all’app rivale? Molti sostengono che in realtà Google voglia tracciare profili più completi dei propri clienti, in modo da fornire servizi sempre più personalizzati.

Youtube Music gratis su Google Home: ecco come attivarlo

Ascoltare Youtube Music gratis sul proprio smart speaker è incredibilmente facile. Naturalmente occorre pronunciare il comando vocale, introdotto dalla classica formula che tutti conoscono “Hey Google…”.

Vuoi provarlo? Innanzitutto, devi specificare il nome dell’app soprattutto se fino a quel momento hai utilizzato un altro servizio: lo smart speaker registra ogni tua scelta e potrebbe decidere di avviare la piattaforma di streaming che utilizzi solitamente. Per modificare questa preferenza, puoi accedere a Impostazioni Account all’interno dell’app Google Home. Da qui tocca la voce Servizi > Musica. Qui puoi selezionare Youtube Music come app preferita.

D’altronde questo servizio non ha nulla da invidiare al più famoso Spotify. Anzi, con la versione gratuita di YTM puoi saltare tutte le canzoni che vuoi, senza subire blocchi o restrizioni. Questo ti permette di ascoltare tutta la musica che ti piace, e consente a Google di costruire delle scelte musicali basate sulle tue preferenze in breve tempo.

Quando scegliere Youtube Music Premium

Se vuoi evitare l’ascolto di pubblicità tra una canzone e l’altra puoi sempre abbonarti a Youtube Music Premium ad un prezzo di 9,99 euro al mese. Gli utenti paganti hanno tanti altri vantaggi, per esempio possono ascoltare album o canzoni specifiche sul proprio smartphone anche quando sono offline. Non solo, quando ascolti la versione Premium, puoi usare contemporaneamente il tuo cellulare, senza che la musica si interrompa. Puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni.

Mentre se ti è sufficiente ascoltare musica da Google Home, puoi usare Youtube Music gratis. Il servizio non è attivo in tutto il mondo, ma solo in alcuni Paesi. Tra questi c’è anche l’Italia, oltre agli Stati Uniti, Messico, Australia, Irlanda, Germania, Spagna e diversi Stati Europei.