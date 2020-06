Microsoft regala 28 giochi: come scaricarli su PC

È arrivata una ottima occasione per gli amanti del gaming: sul Microsoft Store, fino al 7 giugno, è possibile scaricare 28 giochi gratuiti per Windows 10 o precedenti e Xbox One. Non sono di certo dei giochi di alto livello, ma sono gratis e quindi perché non approfittarne? Anche perché, a dirla tutta, alcuni dei titoli in regalo costano anche oltre 80 euro.

I requisiti di sistema di questi giochi non sono affatto elevati, quindi è possibile usarli anche su un laptop dalle prestazioni non proprio brillanti, magari in una pausa dalle attività lavorative. Trattandosi di giochi pubblicati sul Microsoft Store, è però necessario avere un account Microsoft attivo e funzionante o non potremo scaricarli. Eè naturalmente possibile crearne uno all’occorrenza, e questo è probabilmente il vero fine di Microsoft: regalare giochi per convincere molti utenti ad attivare un account. E proprio per attirare una vasta platea, i giochi in questione appartengono a svariate categorie.

Giochi gratis sul Microsoft Store: quali sono

I giochi che è possibile scaricare gratuitamente dal Microsoft Store sono i seguenti:

Blackbeard’s Cove,

Doll House Makeover House Design,

Pony Princess Spa,

Fashion Design Tailor Clothes & Make Outfits,

Animal Nail Manicure Salon,

American Pool Billiard Game,

Spider Web Flight Cave Escape,

Sticked Man Gymnastics Sport Challenge,

Typing Trainer Steel Storm Shooter,

Cake Maker Baking Secrets,

Singing Horses 2,

Pony Girl Magic Makeover,

Mad Worm Attack Star Worms,

Find The Mask Venetian Carnival Card Game,

Space Flight Alien War,

Protect The Earth Space Blocks,

Prince and Princess,

Mosaic Puzzle Cross Stitching,

Burger Shop Food Empire, Fire and Ice,

Desert Island Escape Seaman’s Day,

Stupid Deaths Dangerous & Dumb,

Tank Driver Wash And Repair,

Tap To Slow Down Endless Journey,

Ice Skating Duet Winter Sport,

Trick Shot Math,

Fortress Siege Kingdoms Clash,

Tile Rider.

Come scaricare i giochi gratis dal Microsoft Store

Scaricare i giochi gratuiti dal Microsoft Store è semplicissimo: basta andare sullo store e cercare il gioco che vogliamo scaricare. Troveremo il prezzo, ma tagliato visto che per un periodo di tempo limitato il gioco è gratis. Il periodo di tempo, tra l’altro, non è uguale per tutti i giochi: alcuni sono gratis fino al 7 giugno, altri fino a fine mese. Se abbiamo intenzione di sfruttare questa occasione per giocare gratis, quindi, faremmo bene a controllare subito quali di questi giochi ci interessa e scaricarlo. Poi ci potremo giocare con calma, quando veramente ne avremo voglia, ma senza spendere un centesimo.