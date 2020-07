29 app pericolose da cancellare subito dallo smartphone: la lista

Inizio di settimana in salita per tutti gli utenti Android: i ricercatori informatici di White Ops, già saliti all’onore delle cronache nelle settimane precedenti, hanno scovato 29 nuove applicazioni che nascondono al loro interno un virus. Si tratta di app abbastanza famose e utilizzate per il fotoritocco e per sfocare alcune parti delle immagini. In totale hanno totalizzato oltre 3,5 milioni di download in tutto il Mondo.

I malware presenti all’interno delle app sono “innocui”, perché non vanno alla ricerca di informazioni sensibili o cercano di rubare i dati del conto corrente online. Si tratta di adware, una particolare famiglia di virus che hanno come unico scopo quello di mostrare annunci pubblicitari a ripetizione sullo schermo dell’utente. L’obiettivo è quello di ottenere più click possibili in modo da guadagnare su ogni singolo tocco che l’utente fa sull’annuncio pubblicitario, anche inavvertitamente. Se gli adware non sono pericolosi per la privacy dell’utente, lo stesso non lo si può dire per la salute dello smartphone: possono riscaldare la batteria e rovinare le componenti interne. Nella ricerca pubblicata online, White Ops ha anche segnalato il nome o il codice della app malevole. Ecco quali sono.

Le app che nascondono un virus pericoloso: come riconoscerle

Il lavoro di ricerca portato avanti dai ragazzi di White Ops è stato certosino ed è partito da alcuni volumi di traffico pubblicitario troppo elevati fatti registrare da un gruppo di app molto simili tra di loro. Dopo aver analizzato il codice di queste app, i ricercatori hanno trovato al loro interno un virus della famiglia degli adware. Si tratta proprio di virus pensati per questo tipo di attività: dopo aver installato un’app infetta, sullo smartphone dell’utente cominciano ad apparire pubblicità sullo schermo, senza che si riesca a bloccarle.

L’obiettivo degli hacker è di accumulare più click possibili sulle pubblicità in modo da guadagnarci. Riescono ad accumulare anche centinaia di euro al giorno.

Il comportamento delle 29 app scoperte dai ricercatori di White Ops aveva anche un’altra particolarità. Dopo l’installazione, l’icona spariva dal drawer delle app in modo che l’utente non potesse scovarle e disinstallarle. Per capire quali fossero le app pericolose era necessario entrare nelle impostazioni e cercare l’ultima installata.

Quali sono le 29 app pericolose da cancellare subito dallo smartphone Android

I ricercatori di White Ops hanno scoperto che le 29 app pericolose sono tutte molto simili tra di loro e offrono un servizio pressoché identico: modifica delle immagini e inserimento del filtro sfocatura. Non è un caso che nel nome della app ci sia quasi sempre la parola “Blur”, che in italiano vuol dire proprio “sfocatura”. I ricercatori sono riusciti a trovare il nome di 19 app, mentre delle altre 10 è disponibile il nome in codice. Ecco la lista:

Auto Picture Cut

Color Call Flash

Square Photo BLur

Square Blur Photo

Magic Call Flash

Easy Blur

Image Blur

Auto Photo Blur

Photo Blur

Photo Blur Master

Super Call Screen

Square Blur Master

Square Blur

Smart Blur Photo

Smart Photo Blur

Super Call Flash

Smart Call Flash

Blur Photo Editor

Blur Image.

Per scoprire la lista completa è possibile consultare questa pagina web.

29 app pericolose, i pericoli per gli utenti

Come per tutti i casi in cui sono protagonisti gli adware, i pericoli per gli utenti non riguardano tanto i propri dati personali, quanto la salute dello smartphone. Infatti, le app infette restano sempre attive in background per mostrare pubblicità ingannevole e consumano velocemente la batteria dello smartphone. Ma non solo. Fanno aumentare anche la temperatura interna provocando danni alle componenti.

Come difendersi dalle 29 app pericolose

Il problema è sempre lo stesso: le difese del Google Play Store non sono in grado di bloccare le app infette. Nonostante l’intelligenza artificiale e l’utilizzo del Google Play Protect, ogni settimana siamo qui a raccontare di app pericolose da eliminare immediatamente dal proprio smartphone. Ed è proprio questo l’unico rimedio veramente affidabile per sconfiggere gli adware: cancellare l’applicazione quando si viene a scoprire che è infetta. In alternativa si può provare a installare qualche antivirus, ma non sempre riescono a scovare gli adware nascosti nelle app infette.