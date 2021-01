3 serie da guardare se ti è piaciuto Bridgerton

Bridgerton è la serie tv che ha caratterizzato le festività natalizie: uscita su Netflix il 25 dicembre, in pochi giorni ha avuto un record di visualizzazioni. Tale risultato era in parte atteso, infatti lo show è il primo dei tanti progetti nati dall’accordo milionario tra la piattaforma di streaming e Shondaland, la compagnia della famosa produttrice e showrunner americana Shonda Rhimes.

Bridgerton è riuscita a catturare il pubblico in pochi giorni grazie ad un mix di elementi vincenti che ritroviamo anche in altre serie e romanzi famosi: c’è la misteriosa narratrice degli eventi mondani come in Gossip Girl, c’è una famiglia composta da sorelle diverse ma legate tra loro come in Piccole Donne, c’è l’alta società inglese di un tempo che ricorda i romanzi di Jane Austen, un tocco dello stile di Maria Antonietta di Sofia Coppola, oltre a diversi punti di riflessione, come il ruolo della donna nella società e non solo. Questi sono solo alcune delle qualità della serie tv incentrata sull’amore tra Daphne e il Duca di Hastings. Chi ha terminato la serie tv e vuole continuare su questo filone ha una scelta ampia. Ecco alcuni titoli simili.

Downton Abbey su Amazon Prime Video

La serie tv è ambientata nella contea inventata di Downton Abbey e racconta le vicende dell’alta società ed in particolare della famiglia Crawley. Tutto inizia dopo il naufragio del Titanic nel 1912, dove perdono la vita alcuni componenti della famiglia. Si scopre che le loro ricchezze verranno ereditate dal cugino Matthew, avvocato a Manchester, una figura che mette in difficoltà l’intero parentado.

Proprio come Bridgerton, Downton Abbey è una serie in costume ed è ambientata durante il regno di Giorgio V, mentre Bridgerton si svolge durante la Regency Era (primi anni dell’800). Le vicende sono narrate in modo accattivante: questa e altre caratteristiche hanno portato lo show a ricevere numerosi premi e riconoscimenti. Si narra che anche la Regina Elisabetta e Kate Middleton siano fan della serie.

Downton Abbey è disponibile su Prime Video.

Belgravia su Epix

Belgravia è una mini-serie in costume è basata sull’omonimo romanzo di Julian Fellows. È ambientata nei primi anni dell’Ottocento e inizia il 15 giugno 1815, quando la Duchessa di Richmond organizza un ballo in cui invita tutta l’aristocrazia inglese. Quella però sarà per molti l’ultima occasione di divertimento, perché il giorno dopo si disputerà la sanguinosa battaglia di Waterloo. Nella serie non mancano intrighi amorosi, costumi sfarzosi, gossip e lotte di classe, che sicuramente conquisteranno i fan di Bridgerton e Downton Abbey.

Attualmente Belgravia non è ancora arrivata in Italia, ma è disponibile su alcune piattaforme straniere, come Epix.

Gossip Girl su Netflix

La terza ed ultima serie tv (ma l’elenco sarebbe ancora lungo) che potrebbe piacere agli amanti di intrighi, misteri e gossip è appunto Gossip Girl. Qui ritroviamo la versione moderna della misteriosa scrittrice Miss Whistledown di Bridgerton. È una blogger di cui nessuno conosce l’identità e commenta in modo ironico e piccante ciò che succede ma soprattutto rivela i segreti del gruppo di conoscenti dal suo diario online.

Gossip Girl si può definire come la versione contemporanea di Bridgerton ed è disponibile su Netflix.