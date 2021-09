3 serie tv con un personaggio simile a Lucifer

Gli amanti di Lucifer Morningstar a breve saranno a corto di puntate. La serie termina con la sesta stagione. C’è chi deciderà di divorare gli episodi tutti insieme e chi invece li guarderà gustandoli lentamente. La storia di Lucifer tra demoni, casi polizieschi e love story giunge alla fine. Nessuna disperazione, se amate il fantasy, il soprannaturale e lo humour inglese potete iniziare a guardare queste storie simili.

Sono innumerevoli le serie tv di successo che hanno nella trama personaggi fantastici come demoni, diavoli e creature soprannaturali. Il fascino del male e di mondi sconosciuti mixato alla vita quotidiana, piace a tantissimi. Probabilmente perché permette una migliore evasione dalla realtà: l’immersione in storie fantastiche ci fa staccare dal quotidiano. Se poi aggiungiamo ironia e humour il successo è assicurato. Un po’ quello che è accaduto con le storie di Lucifer Morningstar, ma che ritroviamo e che consigliamo ai fan in astinenza di Lucy, anche in Good Omens, The Umbrella Academy e in Supernatural.

Good Omens

Tratto dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman una serie tv immancabile è Good Omens. La storia è quella conosciuta da tutti: il bene contro il male. Quello che rende i racconti di Good Omens straordinaria e simile a Lucifer, è la spiccata ironia e insolenza dei personaggi principali. I protagonisti sono l’angelo Aziraphale interpretato da Michel Sheen e il demone Crowley che ha il volto di David Tennant. I due affrontano nella prima serie la sfida più grande di tutti i tempi: evitare l’Armageddon e trovare il nuovo anticristo che è stato scambiato con un altro bambino, per errore. Good Omens è disponibile su Prime Video che ha annunciato la seconda stagione.

The Umbrella Academy

In questa serie troviamo un gruppo di figli che odiano il proprio padre: andrebbero d’accordo con Lucifer. La serie racconta di come dopo la morte dell’odiato padre, fratelli e sorelle si uniscano. Riconoscono i loro poteri straordinari e scoprono i segreti della loro strana famiglia. The Umbrella Academy è il fortunato adattamento della saga di fumetti del cantante dei My Chemical Romance: Gerard Way. Come in Good Omes troviamo un’apocalisse da evitare e diversi problemi di relazione da risolvere. La serie è disponibile su Netflix con due stagioni, ma è in arrivo nei prossimi mesi il nuovo capitolo con personaggi nuovi e inediti.

Supernatural

La storia di Supernatural, serie tv per eccellenza a tema paranormale, racconta dei due fratelli Dean e Sam Winchester e delle loro vite da cacciatori di demoni. I due dopo aver perso la loro madre in un evento al limite dell’impossibile inizieranno la loro carriera di killer di creature soprannaturali. Supernatural è stata una serie di successo, longeva con ben 15 stagioni a partire dal 2005 fino al 2020. Tutti gli episodi più iconici della serie sono su Amazon Prime Video. Tanto è stato il successo di Supernatural che a breve dovremmo avere maggiori informazioni sullo spin-off della serie dedicata ai The Winchesters.