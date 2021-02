Netflix è una delle piattaforme di contenuti streaming più utilizzate. Sapere come disdire Netflix può essere molto utile prima di sottoscrivere l’abbonamento mensile a film, serie TV e documentari.

Come annullare l’abbonamento a Netflix

Netflix è una piattaforma di servizi streaming, ma anche una casa produttrice di contenuti multimediali, quali film, serie TV e intrattenimento. Con l’app per smartphone e la modalità desktop è possibile accedere sia da mobile che da PC ai propri contenuti preferiti in qualsiasi momento. Annullare l’abbonamento Netflix significa disdire l’accesso alla fornitura di questi servizi streaming e non pagare più il canone mensile. Netflix propone infatti ogni giorno contenuti differenti e novità a cui possono accedere solo gli utenti iscritti al servizio.

Netflix inoltre offre diversi piani di abbonamento mensile, come il Base, Standard e Premium, differenti tra loro per il numero di dispositivi connessi contemporaneamente e per il costo al mese. Quando si sottoscrive un piano è necessario anche indicare il metodo di pagamento desiderato. In questa fase è possibile attivare la modalità rinnovo automatico, attraverso la quale si può effettuare il pagamento ogni mese senza preoccuparsi di avviare la transazione. Il rinnovo è così automatico e non richiede un nuovo processo di attivazione il mese successivo.

È possibile disattivare il rinnovo automatico di Netflix in qualsiasi momento, senza rinunciare ai contenuti proposti dalla piattaforma. Ogni mese sarà così necessario effettuare fisicamente il pagamento, attraverso l’app mobile o il sito ufficiale, inserendo il metodo desiderato. Questo procedimento può essere più macchinoso, ma è l’ideale per chi vuole avere sempre sotto controllo le proprie spese mensili.

Disdire Netflix costa o è gratis?

L’abbonamento Netflix può costare diversamente a seconda del piano scelto in base alle proprie necessità, ad esempio se si desiderano usare più dispositivi contemporaneamente è necessario optare per le soluzioni Standard o Premium. Allo stesso tempo il costo di Netflix può cambiare a seconda delle proprie esigenze economiche, quindi se si vuole sostenere un costo basso senza rinunciare ai contenuti esclusivi è possibile optare per il piano base.

Disdire l’abbonamento Netflix non ha costi. In qualsiasi momento infatti è possibile avviare il procedimento per annullare l’abbonamento Netflix comodamente da app o dal sito. In questo modo gratuitamente dal PC o dallo smartphone è possibile disattivare la fornitura del servizio e non avere più alcun costo mensile. Il costo di disattivazione Netflix è perciò nullo.

Come disdire Netflix

Disdire Netflix è semplicissimo, soprattutto se si è iscritti tramite desktop o app ufficiale. Il procedimento da seguire è molto semplice e include pochi e semplici step, ovvero:

aprire il sito o l’app Netflix, accedere con le proprie credenziali o con il profilo social; sulla versione desktop ufficiale è presente la sezione “Accedi" apposita in altro a destra;

dopo aver eseguito l’accesso è necessario cliccare nella sezione “abbonamento e fatturazione";

selezionare la voce “disdici l’abbonamento" e confermare la disdetta in pochi passi.

Dopo questo semplice procedimento per annullare l’abbonamento Netflix, l’utente riceve via email un resoconto del processo di disattivazione, con una richiesta di conferma. Se non si desidera più disdire Netflix è possibile accedere al sito in qualsiasi momento e riattivare l’abbonamento, aggiornandolo con le modalità di pagamento.

Come disattivare il rinnovo automatico Netflix su iTunes

Chi utilizza i dispositivi Apple, come l’iPhone o l’iMac, può avere attivato la fornitura Netflix da iTunes, il programma della nota azienda americana con il quale è possibile gestire musica, video, contenuti multimediali e abbonamenti. Al fine di disdire il rinnovo automatico Netflix da iTunes è necessario accedere a questo servizio Apple con le proprie credenziali. Laddove non si sia già svolto è necessario aprire l’app e visitare la sezione “Accedi", dove sarà richiesta l’email e la password utente.

Dopo aver effettuato l’accesso bisogna cliccare sull’icona e visitare la voce “informazioni account". All’interno di questa sezione sono presenti diverse sezioni, tra cui “abbonamenti" nella quale dovrebbe essere presente la piattaforma streaming. Per disdire Netflix è sufficiente cliccare su “modifica" e disdire l’abbonamento. In qualsiasi caso, disdire l’abbonamento Netflix con iTunes o direttamente dal sito, la piattaforma salverà le preferenze dell’utente per 10 mesi in modo da poterlo riattivare e riprendere serie TV e film in qualsiasi momento.