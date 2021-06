Le migliori serie tv per gli appassionati di Supereroi

Piacciono a grandi e piccini, hanno super poteri che tutti nella vita vorremmo usare almeno una volta. A tanti piacerebbe un potere soprannaturale come il dono della telepatia del Professor Xavier di X-Men: utile a tutte le età. Ci affascinano i loro nomi, la loro storia e le loro gesta.

Le generazioni di personaggi dotati di super poteri sono diverse: si passa da Batman e Superman fino al Team Marvel e agli X-Man. Difficile fare un elenco esaustivo. Ognuno ha il suo supereroe e supercattivo preferiti. Il passaggio dai film cult alle serie tv imperdibili è automatico e inevitabile. Su Netflix, Disney + e Prime Video abbiamo un’ampia scelta. Dobbiamo solo capire se ci interessa di più chi ha la super forza o sa leggere nel pensiero o chi ha il dono del teletrasporto e poi mettere tra i preferiti la nuova serie tv che ci farà sognare.

Vizi e superpoteri in The Boys

The Boys è una serie tv statunitense nata nel 2019 dalla trasposizione del celebre fumetto che attualmente possiamo gustarci su Prime Video per due stagioni.

I supereroi di The Boys, al giorno d’oggi, vengono gestiti da una potentissima multinazionale: la Vought American, che li controlla. In The Boys i supereroi partecipano a missioni di salvataggio, ma allo stesso tempo sono impiegati nel mondo del marketing.

Ogni supereroe non ha solamente un super potere, ma ha anche vizi e fragilità allo scoperto, che la Vough American cerca comunque di nascondere. Ironia e commedia nera sono presenti in questa sorprendente serie tv.



Loki il supercattivo

Dal 9 giugno è possibile seguire Loki: la serie tv incentrata sul fratello adottivo di Thor proprio su Disney +.

Loki è il Dio del male, dell’inganno e delle malefatte ed è uno dei super cattivi criminali dell’universo Marvel. E’ grande il suo fascino oscuro e la nuova serie tv incentrata su di lui avrà sicuramente successo e un proseguo, c’è da scommetterci.

Dopo la pioggia i super poteri: Misfits

Cinque ragazzi: Simone, Kelly, Curtis, Aisha, e Nathan, in seguito a un forte temporale, durante il primo giorno di lavoro per i servizi sociali, acquistano dei superpoteri. Con il tempo Simon capisce di avere il potere dell’invisibilità, Kelly potrà leggere i pensieri di chiunque, Curtis riavvolgere il tempo e Alisha involontariamente scatenerà reazioni sessuali in chi la tocca. Nathan, non riesce a capire subito il suo. Lo scoprirà, si, quando sarà sepolto sei metri sotto terra: a lui il potere dell’immortalità.



Gotham

Gotham è la serie tv che non potete perdervi se siete fan di Batman. La storia è incentrata sul commissario Gordon, dalla gavetta a capitano della polizia. Conoscerete l’adolescenza di Bruce Wine, lo straordinario Alfred e non potrete che amare l’evoluzione di tutti i suoi personaggi dark.