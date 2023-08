4 film emozionanti da vedere quest'estate

Fonte foto: Netflix/Twitter

Non c’è modo migliore di trascorrere una quieta serata di agosto se non guardando un bel film, da soli o in compagnia. Se poi il film in questione promette di appassionare ed emozionare, ancora meglio. Sulle principali piattaforme di streaming ci sono numerose opzioni a disposizione, tra cui anche diversi titoli usciti di recente e mai visti prima. Eccone 4 in particolare da cercare subito.

The Son

Da giugno su Prime Video si può vedere The Son di Florian Zeller, già applaudito da pubblico e critica alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il protagonista è Nicholas, 17 anni, che a due anni dal divorzio dei genitori vive un periodo di crisi e sconforto, acuito anche dal fatto che la madre non è in grado di gestire la situazione.

Il ragazzo decide di andare a vivere con il padre, Peter, e con la sua nuova compagna, Beth, che ha appena partorito. Peter cerca di prendersi cura del neonato e anche della sua carriera politica, ma cercando di diventare un padre-modello e di rimediare agli errori del passato rischia di compromettere per sempre il rapporto con Nicholas. Nel cast ci sono Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Zen McGrath.

Dalla mia finestra: Al di là del mare

Uscito a giugno su Netflix, questo film romantico (nella foto) racconta la storia di Ares e Raquel. Quando lui va a studiare a Stoccolma, i due mantengono una relazione a distanza che però si rivela più complicata del previsto. Quando si incontrano di nuovo all’inizio dell’estate, la lunga separazione e le persone che hanno incontrato mettono in discussione il loro legame, che entrambi ritenevano indissolubile.

Chevalier

Diretto da Stephen Williams e ispirato alla storia del compositore Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, questo film si può vedere in streaming su Disney+, dove è disponibile da giugno. Figlio illegittimo di una schiava africana e del proprietario di una piantagione francese, Bologne (interpretato da Kelvin Harrison Jr.) è diventato un celebre violinista, compositore e schermidore: il film racconta la sua vita. Nel cast ci sono anche Samara Weaving, Lucy Boynton, Minnie Driver, Sian Clifford, Alex Fitzalan e Ronkẹ Adékoluẹjo.

Hala

Questo film è rientrato nella selezione ufficiale per il Sundance Film Festival e per il Toronto International Film Festival del 2019, ma vale la pena recuperarlo quest’estate su Apple TV+. La protagonista è Hala (interpretata da Geraldine Viswanathan), diciassettenne pakistano-americana che fatica a trovare un equilibrio fra gli obblighi familiari, culturali e religiosi. Ma mentre acquisisce gradualmente sicurezza in sé stessa, un terribile segreto minaccia di devastare la sua famiglia. Il film è scritto e diretto da Minhal Baig, mentre Jada Pinkett Smith è produttrice esecutiva. Nel cast ci sono anche Jack Kilmer, Gabriel Luna, Purbi Joshi e Azad Khan.