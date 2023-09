5 nuovi film (e una serie) da vedere con la famiglia

Fonte foto: Sky

Sono film pensati soprattutto per i bambini, ma la verità è che spesso piacciono anche ai grandi. Non c’è scelta migliore, allora, quando si sta cercando qualcosa da guardare insieme a tutta la famiglia. Una novità interessante in arrivo è ad esempio Paws Of Fury – La Leggenda di Hank (nella foto), in esclusiva da domenica 15 ottobre su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Divertente film d’animazione targato Sky Original, è la rivisitazione animata di Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks e nella versione italiana vede tra i doppiatori anche Federico Buffa. Nell’attesa, ecco altri 5 film per bambini e per tutta la famiglia già disponibili in streaming e usciti di recente.

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

Disponibile da fine luglio su Netflix, Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film è il primo lungometraggio del franchise Miraculous e segue le avventure di Marinette, un’adolescente parigina che improvvisamente ottiene dei poteri magici e diventa Ladybug.

Sonic Prime

Questo film è tutto dedicato alle adrenaliniche avventure di Sonic the Hedgehog. Scontrandosi con il dottor Eggman, Sonic fa letteralmente scoppiare l’universo. Deciso a ricucire la sua realtà e a salvare i suoi vecchi amici, dovrà attraversare il multiverso e scoprire nuovi mondi per riuscirci. Il film di animazione è uscito su Netflix in estate.

LEGO Batman – Il film

Le avventure di uno dei supereroi più amati… ma nel mondo Lego. In LEGO Batman – Il film, che non è uscito di recente ma è disponibile soltanto da un paio di mesi su Prime Video, Bruce Wayne deve sconfiggere i soliti, cattivissimi criminali che tentano di impadronirsi di Gotham City, ma anche prendersi cura in un orfano che ha adottato e che spera possa diventare il suo compagno di avventure.

Elemental

Il film Disney e Pixar Elemental è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dallo scorso 13 settembre. I protagonisti della storia sono Ember, una brillante ragazza di Fuoco con un grande senso dell’umorismo, ma che a volte si infiamma facilmente; e Wade, un attento ed empatico ragazzo di Acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni.

Piccoli Brividi

A ottobre, e in particolare il 13, su Disney+ esce anche la serie Piccoli Brividi, ispirata alla collana di libri di R.L. Stine. «Il franchise di Piccoli Brividi di R.L. Stine è un fenomeno della cultura pop che occupa un posto speciale nel cuore delle persone di tutte le età», ha detto Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television. Insomma, i dieci episodi saranno apprezzatissimi dai vecchi fan della serie di R.L. Stine, ma anche dai ragazzi e dalle ragazze più giovani che, pur senza aver mai letto i libri, resteranno sicuramente rapiti dal mistero e dalla suspense di ogni storia. Nel cast della serie ci sono Justin Long (Barbarian) e Rachael Harris (Lucifer), insieme ai giovani Zack Morris (EastEnders), Isa Briones (Star Trek: Picard), Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig (Gossip Girl) e Will Price (The Equalizer – Il vendicatore).