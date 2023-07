5 serie thriller-horror da vedere quest'estate

Fonte foto: Disney+

Vuoi aggiungere un brivido all’estate? Tieniti la serata libera, abbassa le tapparelle, accendi la tv e fai partire una storia horror o thriller. Tra i film usciti di recente, su Netflix c’è ad esempio Bird Box: Barcellona (disponibile dal 15 luglio): in questa “espansione” dell’universo di Bird Box, che ha già ipnotizzato il pubblico nel 2018, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona, in un mondo ormai decimato e devastato da misteriose creature e sinistre minacce. Per chi cerca un intrattenimento di più lunga durata, invece, ci sono le serie tv. Ecco alcune novità horror, true crime e thriller da cercare in streaming.

Le carte dell’assassino

Per chi predilige il genere documentaristico, da giugno su Netflix c’è questa docuserie dedicata ad Alfredo Galán Sotillo, che dopo aver ucciso sei persone e dopo aver attentato alla vita di altre tre è diventato il primo serial killer spagnolo. Le vittime venivano scelte casualmente e uccise con una pistola importata illegalmente dalla Bosnia. L’uomo è stato condannato a 142 anni di prigione, ma sta scontato la pena massima di venticinque anni.

Saint X

Su Disney+ da giugno c’è Saint X (nella foto), un dramma piscologico che racconta la misteriosa morte di una giovane donna durante una vacanza ai Caraibi. Per cercare la verità, la sorella sopravvissuta finisce in una pericolosa spirale di eventi.

Connect – Occhio per occhio

Su Disney+ vale la pena recuperare anche Connect – Occhio per occhio, una miniserie del 2022 scritta e diretta da Takashi Miike, tratta dal webtoon di Shin Dae-sung. Il protagonista di questa serie thriller-horror sudcoreana è l’aspirante musicista Ha Dong-soo che viene rapito da alcuni trafficanti di organi e si risveglia senza un occhio. Come si scoprirà presto, però, l’occhio è stato impiantato nel corpo di un serial killer e ciò crea una strana connessione tra la mente di Ha Dong-soo e quella del criminale.

Paradise Highway

Paradise Highway è uscita a giugno su Prime Video. I protagonisti di questa serie thriller scritta e diretta da Anna Gutto sono i premi Oscar Juliette Binoche e Morgan Freeman. Per salvare la vita di suo fratello (interpretato da Frank Grillo), la camionista Sally (Juliette Binoche) accetta di malavoglia di contrabbandare un carico illecito, ovvero una ragazza di nome Leila (interpretata da Hala Finley). Mentre sono in viaggio, un agente dell’FBI (Freeman) si mette sulle loro tracce per fermare questo traffico di esseri umani.

Hijack – Sette ore ad alta quota

Un agghiacciante dirottamento aereo di sette ore durante un viaggio verso Londra. È questo il racconto fatto dalla serie in sette puntate Hijack – Sette ore in alta quota, che promette agli spettatori di essere un thriller ad alta tensione davvero appassionante. La serie è uscita su Apple TV+ a fine giugno.