5 trucchi per utilizzare al meglio Google Maps

Fonte foto: NapasStockphoto / Shutterstock.com 1 di 6 Google Maps, i trucchi che non conosci Google Maps è un'app che non smette mai di offrire funzionalità nuove. Da semplice navigatore satellitare per i viaggi in auto, infatti, ormai Maps è diventata un'applicazione a tutto tondo per aiutarci negli spostamenti a piedi, in auto o con i mezzi pubblici. Non tutti, però, la sfruttano al 100% e questo è un peccato, perché le potenzialità di Maps sono veramente alte. Ecco 5 trucchi da conoscere per utilizzare Google Maps come un vero professionista.

Fonte foto: John B Hewitt / Shutterstock.com 2 di 6 Live View: la realtà aumentata dentro Maps Una delle ultime funzionalità introdotte da Google nell'app di Maps è Live View, uno strato di realtà aumentata utilissimo per andare in giro a piedi nelle città che non conosciamo bene. Se lo attiviamo, Maps ci mostrerà delle indicazioni tridimensionali sullo schermo e il nome di luoghi di interesse e attività commerciali mentre inquadriamo le strade della città. Per usare questa funzione basta impostare una destinazione, selezionare la modalità a piedi e poi fare tap sull'icona di Live View accanto a quella di "Avvia".

Fonte foto: Redazione 3 di 6 Usare Google Maps in modalità incognito Google Maps è utilissimo, ma raccoglie tonnellate di informazioni e dati personali dell'utente mentre è attiva. Se ci tieni alla privacy e puoi rinunciare ad alcune funzionalità avanzate, allora faresti meglio a usarlo in modalità incognito. Per farlo devi fare tap sulla foto del tuo profilo e scegliere "Attiva modalità di navigazione in incognito". Maps non registrerà informazioni sul tragitto scelto, ma non offrirà neanche informazioni o suggerimenti personalizzati.

Fonte foto: Redazione 4 di 6 Usare Google Maps offline Quasi nessuno lo sa, ma è possibile usare Google Maps anche nelle zone dove non c'è connessione a Internet. Basta ricordarsi di scaricare la mappa della zona "buia" prima di entrarvi. Per farlo dobbiamo fare tap sulla foto profilo e scegliere "Mappe offline" e poi "Seleziona la tua mappa". Poi con le dita dovremo selezionare l'area che vorremo navigare offline e premere "Scarica". Quando vorremo usarla, sempre da "Mappe offline" dovremo scegliere la mappa salvata in precedenza.

Fonte foto: Redazione 5 di 6 Programmare un viaggio con diverse fermate Quasi tutti usano Maps come navigatore dal punto A al punto B. Ma in realtà è anche possibile inserire altri punti intermedi dai quali passare prima di arrivare a destinazione. E' utile per scegliere con precisione il tragitto, oppure per chiedere al navigatore di portarci in una lista di posti dove dobbiamo sbrigare qualche faccenda. Per aggiungere una tappa basta avviare la navigazione verso la destinazione finale e poi, dal menu in alto a destra con i tre puntini, scegliere "Aggiungi tappa".