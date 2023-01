50 Cent vuole fare una serie su Eminem

A raccontare la vera storia di Eminem, considerato uno dei migliori artisti hip hop di sempre, ci aveva pensato nel 2002 il film 8 Mile, interpretato da Eminem stesso. Ora quella storia potrebbe diventare una serie tv. Ad annunciare questa intenzione in una recente intervista a BigBoyTv è stato il rapper, attore, imprenditore e produttore discografico statunitense Curtis James Jackson III, meglio noto con lo pseudonimo 50 Cent. Ecco cosa sappiamo al momento di questo progetto televisivo.

Serie tv su Eminem: cosa ha detto 50 Cent

«Porterò 8 Mile in televisione, ci stiamo già muovendo», ha dichiarato nell’intervista 50 Cent, aggiungendo poco dopo che lo stesso Eminem è coinvolto nel progetto. Il rapper ha poi dichiarato di voler fare le cose in grande e che questa serie tv va fatta «perché è l’eredità di Eminem». Stando a quanto dichiarato da 50 Cent, comunque, la serie (almeno nelle intenzioni) è stata immaginata come una trasposizione a puntate del film 8 Mile diretto da Curtis Hanson.

La pellicola raccontava, di fatto, il percorso e le difficoltà che Eminem ha dovuto superare prima di diventare famoso. Ambientata nel 1995 sulla 8 Mile Road di Detroit, strada malfamata che divideva i quartieri abitati dai bianchi da quelli abitati dai neri, la storia ha per protagonista Jimmy Smith Jr. (Eminem), detto B-Rabbit, uno dei pochi ragazzi bianchi residente nel quartiere nero che sogna di farsi strada nel mondo dell’hip hop. «Si tratta della cultura che perde il suo colore, perché tutti apprezzano la black music. Quando vedono qualcuno come Eminem, che nell’ambiente è accettato e rispettato, sentono di esserne parte anche loro», ha dichiarato 50 Cent a proposito dell’importanza del percorso di Eminem nel panorama musicale.

La vera vita di Eminem

Pseudonimo di Marshall Bruce Mathers III, Eminem è nato a St. Joseph nel 1972 ed è cresciuto a Detroit. È stato scoperto nel 1997 da Dr. Dre, rapper e produttore discografico, e il suo primo singolo di successo My Name Is è uscito nel 1999. Nel marzo 2022 Eminem è diventato l’artista con più singoli venduti nella storia della musica (oltre 166 milioni di copie) ed è diventato l’unico rapper ad avere tre album certificati disco di diamante. Per il brano Lose Yourself, contenuto nel film 8 Mile, ha vinto l’Oscar alla migliore canzone nel 2003: non era mai successo che una canzone hip hop ottenesse questo riconoscimento.

Chi è 50 Cent

Curtis James Jackson III, alias 50 Cent, è invece nato a New York nel 1975 ed è famoso soprattutto per gli album Get Rich or Die Tryin’ (uscito nel 2003) e The Massacre (del 2005). È uno degli artisti hip hop più ricchi al mondo ed è conosciuto anche per via del suo passato difficile, che ha fatto sì che la sua immagine venisse spesso associata all’idea di "gangsta".

Quando esce la serie su Eminem

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle tempistiche di sviluppo del progetto né sulla piattaforma che eventualmente ospiterebbe la serie tv su Eminem. In base alle dichiarazioni di 50 Cent, comunque, sembra che il progetto sia ancora lontano dal concretizzarsi: le intenzioni ci sono, non resta che vedere se avranno un seguito.