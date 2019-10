5G, i Paesi dove si naviga più velocemente

7 Ottobre 2019 - Una maggiore velocità e una migliore qualità del servizio, è il tanto decantato 5G, il nuovo standard per la comunicazione telefonica. Entro il 2020 entrerà ufficialmente in funzione, ma molti operatori hanno decisamente accelerato i tempi per mettere a disposizione dei propri utenti la connessione super veloce prima della data stabilita.

Il 5G offre una velocità di download estremamente elevata insieme una bassissima latenza, ovvero il tempo di risposta del sistema alle richieste online dell’utente. Stando a quanto dichiarato dagli operatori, il 5G dovrebbe risultare tra le 100 e le 1000 volte più veloce rispetto all’attuale 4G LTE, ciò significa che per scaricare un film in 4K da una piattaforma di video in streaming occorrono solo pochi secondi. Il 5G sta diventando uno standard in molti Paesi, grazie alle prime offerte degli operatori telefonici. Quindi è possibile iniziare a fare dei paragoni tra le Nazioni, per vedere dove si naviga più velocemente.

La velocità del 5G secondo OpenSignal

OpenSignal, la società indipendente di analisi mobile, ha monitorato la velocità massima con la quale gli utenti sono stati in grado di viaggiare in rete sotto copertura 5G in diversi Paesi. Rispetto all’ultimo report rilasciato durante lo scorso mese di luglio che vedeva primeggiare Regno Unito e Spagna, a settembre sono stati inseriti quattro nuovi paesi: la Germania con un velocità massima registrata di 740 Mbps, la Finlandia con una velocità di 933 Mbps, la Romania con 712 Mbps e, infine, il Kuwait. Germania, Finlandia e Romania sono così risultati le Nazioni dotate della copertura 5G più veloce in assoluto, surclassando proprio la Spagna e il Regno Unito titolari del record conquistato ormai due mesi or sono. Tra gli otto i paesi monitorati sempre lo scorso luglio, solo gli Stati Uniti non hanno registrato alcun aumento della velocità massima di download, mentre in Inghilterra, in Svizzera e in Corea del Sud l’aumento della velocità massima è stato inferiore al 10%.

5G: i paesi più veloci

La classifica dei paesi dotati della copertura 5G più veloce vede in testa gli Stati Uniti con una velocità massima che si attesta sui 1.815 Mbps tallonati dll’Australia, dalla Svizzera e dalla Corea del Sud, paesi tutti dotati di un 5G capace di raggiungere una velocità massima superiore ad 1 Gigabit al secondo. Australia Svizzera e Corea del Sud usufruiscono di un collegamento dallo spettro 5G a banda media, solitamente a 3,3 o 3,8 Ghz, mentre gli operatori degli Stati Uniti dispongono del collegamento 5G mmWave di capacità decisamente superiore.