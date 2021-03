A casa tutti bene: la serie Sky diretta da Gabriele Muccino

A casa tutti bene è la serie tv ispirata all’omonimo film del 2018 campione d’incassi. Proprio come la pellicola, anche lo show a puntate è diretto da Gabriele Muccino. Il regista italiano ha una fama internazionale, conquistata con film come La ricerca della felicità e Sette anime, interpretati da Will Smith.

Ma nel nostro Paese è ricordato soprattutto per L’ultimo Bacio, Ricordati di me o Baciami Ancora. Insomma, ora Muccino lavorerà alla sua prima serie tv e ciò ha creato un’attesa enorme, soprattutto dopo l’annuncio di un cast davvero ricco di personaggi e attori famosi. Per esempio, rivedremo davanti alla cinepresa la cantante Emma Marrone collabora nuovamente col regista dopo il film Gli anni più belli del 2020. La serie tv è prodotta da Sky e Lotus Production, società del gruppo Leone Film Group. È ispirata al film e ruoterà attorno alle vicende della famiglia Ristuccia, proprietari di uno dei ristoranti più famosi di Roma, situato nel cuore di Trastevere. Ecco la trama e il cast completo.

A casa tutti bene: trama della serie tv

Gabriele Muccino non si è occupato solo della regia ma anche della sceneggiatura, insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Camilla Buizza e Gabriele Galli.

La trama è incentrata sulla storia di una famiglia romana. I Ristuccia possiedono e gestiscono il ristorante La Villetta, uno dei più rinomati della Capitale. Le vicende si svolgono nel cuore di Trastevere, famoso quartiere di Roma. I genitori Pietro e Alba hanno un enorme aiuto dai figli, Carlo e Sara e dalla nuora Ginevra.

Manca all’appello il fratello Paolo, che nessuno conosce. Un giorno, un altro ramo della famiglia, i Mariani reclamano il diritto di subentrare nella gestione del ristorante minacciando di svelare a tutti un segreto della famiglia. Da quel momento, la vita apparentemente perfetta della famiglia Ristuccia mostrerà le sue ombre, provenienti dal passato. Siamo davanti a un mix tra commedia e dramma familiare tutto italiano.

A casa tutti bene: cast della serie tv

Nel cast della serie troviamo tanti famosi attori italiani:

Laura Morante (Lacci, Ricordati di me) è Alba

Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra – la serie) è Pietro

Francesco Scianna (La mafia uccide solo d’estate, Latin Lover) è Carlo

Silvia D’Amico (The Place) è Sara

Simone Liberati (Petra, Suburra) è Paolo

Euridice Axen (Gli Infedeli) è Elettra

Sveva Mariani è Luna

Francesco Martino (L’oro di Scampia) è Manuel

Laura Adriani (Tutta colpa di Freud) è Ginevra

Antonio Folletto (Gomorra – la serie) è Diego

Paola Sotgiu (Suburra) è Maria Ristuccia (in Mariani)

Valerio Aprea è Sandro Mariani

Alessio Moneta (Baciami ancora) è Riccardo Mariani

Emma Marrone è Luana

Milena Mancini è Beatrice

A casa tutti bene: uscita serie tv

La serie tv A casa tutti bene è costituita da 8 episodi. Il primo ciak sarà il 15 marzo per le vie di Roma, mentre l’uscita è prevista entro la fine del 2021 su Sky Atlantic e NOW TV.