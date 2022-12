A che ora esce lo speciale di Natale di LOL

L’atmosfera natalizia è inequivocabile: lo studio tv che gli spettatori hanno già imparato a conoscere nelle prime due edizioni di LOL: Chi ride è fuori è festosamente addobbato e anche i comici e le comiche concorrenti si presentano sul set con un caratteristico regalo da mettere sotto l’albero (e da aprire nel corso della gara). Sono queste le premesse di LOL XMas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio del comedy show di Prime Video in arrivo a dicembre sulla piattaforma di streaming.

LOL, come funziona lo speciale di Natale

Le regole dello speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori sono sempre le stesse: un gruppo di comici e comiche deve rimanere chiuso in una stanza per un certo periodo di tempo, senza mai ridere ma cercando intanto di strappare una risata agli altri. Chi cede alla risata o al sorriso, riceve una ammonizione e poi una espulsione. L’ultimo concorrente rimasto vince il montepremi di 100mila euro da devolvere in beneficenza a un ente a scelta.

Ci sono però delle differenze tra lo speciale di Natale di LOL e le edizioni standard del comedy show: in questo caso si tratta di una sola puntata speciale, la durata del gioco è di sole quattro ore (e non sei) e i comici e le comiche concorrenti sono "vecchie conoscenze", nel senso che hanno già preso parte a una delle due edizioni del comedy show.

LOL speciale Natale: i concorrenti

Oltre a Fedez nel ruolo di host e giudice, a vestire i panni dei concorrenti dello speciale di Natale di LOL sono Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo. Maionchi aveva in realtà partecipato nel ruolo di host e giudice, mentre qui per la prima volta passa dalla parte dei concorrenti.

A giudicare dal trailer recentemente distribuito da Prime Video, i partecipanti sapranno intrattenere e divertire il pubblico come già hanno fatto in passato. Per farlo, si aiuteranno anche con svariati costumi in tema con l’occasione: nel breve trailer, infatti, si intravedono travestimenti da Re Magio, elfo di Babbo Natale, stella cometa, pandoro e panettone.

A che ora esce LOL speciale Natale

LOL XMas Special: Chi ride è fuori, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, arriva su Prime Video il 19 dicembre 2022 a partire dalle 21. Nell’attesa, si possono guardare (o riguardare) le edizioni precedenti e anche quelle estere.

LOL: Chi ride è fuori è infatti un adattamento di un popolare show giapponese original, prodotto e interpretato da Hitoshi Matsumoto, che Prime Video ha replicato in quindici Paesi nel mondo: Messico, Australia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Nigeria, India, Canada, Argentina, Colombia e Brasile. Molte di queste edizioni sono disponibili in streaming su Prime Video anche per il pubblico italiano.

Sulla piattaforma di streaming, poi, ci sono ovviamente anche la prima e la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori Italia, in attesa della terza edizione che uscirà nel 2023. Il cast, svelato di recente, include Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi; con Fedez e Frank Matano come giudici e host.

