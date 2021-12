I migliori accessori TV da acquistare

Gli accessori per TV consentono di personalizzare la postazione del televisore, aggiungendo nuove funzionalità per adeguare l’esperienza audiovisiva domestica alle proprie esigenze. Sul mercato si possono trovare tantissime soluzioni interessanti, dalle soundbar per ottimizzare l’audio del televisore ai telecomandi con supporto per gli assistenti vocali per comandare l’apparecchio televisivo con la voce. Vediamo come scegliere i prodotti giusti e quali sono i migliori accessori TV da comprare oggi.

Quali accessori TV scegliere?

In commercio esistono numerosi accessori per smart TV e televisori, con un’ampia gamma di prodotti che permettono di rendere la visione più confortevole e coinvolgente. Per compiere la scelta giusta bisogna innanzitutto considerare le caratteristiche tecniche del proprio televisore, per capire quali sono i punti deboli dell’apparecchio e comprendere su quali aspetti è possibile intervenire per migliorarne le performance.

Inoltre, è necessario tenere conto della tipologia di ambiente in cui si trova il TV, dalle dimensioni della stanza alla destinazione d’uso della camera. Gli accessori TV per un televisore situato nella stanza da letto, infatti, saranno diversi rispetto a quelli per lo smart TV della zona living. Lo stesso vale per un ambiente di piccole dimensioni in confronto a una stanza molto ampia, considerando anche le caratteristiche della postazione TV e il tipo di installazione del dispositivo (a parete, sul mobiletto TV, a incasso).

Inoltre, è opportuno stabilire un budget di spesa, per prendere decisioni consapevoli e acquistare accessori per il televisore con un rapporto qualità-prezzo adatto alle proprie necessità. Non bisogna sottovalutare anche la compatibilità dell’accessorio con il televisore, scegliendo dispositivi in grado di funzionare in modo ottimale con il proprio smart TV, tenendo conto anche della compatibilità con altri apparecchi della postazione TV già presenti in casa, come l’impianto audio o lo smart speaker.

I migliori accessori TV da comprare

In questa guida abbiamo selezionato gli accessori TV migliori per rendere la visione più immersiva, proponendo delle soluzioni adatte ad ogni budget con prodotti di tutte le fasce di prezzo, dai dispositivi più economici fino a quelli più esclusivi. Ecco quali sono gli accessori per TV da acquistare oggi per personalizzare la postazione TV.

Telecomando IR Smart Panamalar

Telecomando per controllare il TV dal telefono

Telecomando IR Smart Panamalar

Un accessorio originale per TV è il telecomando IR Smart Panamalar, un dispositivo che consente di trasformare lo smartphone in un telecomando universale per il televisore. Si tratta di un apparecchio wireless per la casa domotica, dotato di controllo IR e hub universale compatibile con Alexa, in grado di fornire una portata massima del segnale di 8 metri. Oltre a comandare il televisore con il telefono è possibile usare il device per gestire i dispositivi connessi, dagli elettrodomestici smart all’impianto audio.

Perché comprarlo? Dispositivo per la smart home per controllare il televisore attraverso lo smartphone, anche con i comandi vocali.

Caratteristiche principali

Telecomando IR Smart

Compatibile con Alexa e Google Assistant

Controllo remoto IR (38 kHz)

Funzioni di programmazione e timer

Connettività wireless

Staffe TV Ergosolid per montaggio a parete

Staffa TV economica con braccio girevole ed estendibile

Staffe TV Ergosolid per montaggio a parete

Un accessorio utile per montare a parete il televisore è la staffa TV Ergosolid, una struttura di alta qualità e resistente per fissare l’apparecchio al muro. Questo prodotto è compatibile con TV da 32 a 55 pollici, quindi è adatto a un’ampia gamma di televisori. Dispone di un braccio girevole ed estendibile, in questo modo è possibile scegliere in ogni circostanza la posizione ideale per vedere la televisione. Consente di impostare un’inclinazione massima di 8 gradi, supporta i principali attacchi VESA in commercio e consente di mantenere il TV a una distanza dalla parete da 50 a 400 mm.

Perché comprarlo? È un supporto TV economico per TV LCD e LED perfetto per ottimizzare lo spazio della postazione TV.

Caratteristiche principali

Supporto TV per montaggio a parete

Braccio girevole e allungabile

Compatibile con TV da 32 a 55 pollici

Distanza dalla parete da 50 a 400 mm

Rotazione di 180 gradi

Inclinazione verticale da -5° a +8°

Certificato TÜV

Antenna TV interna Boyoye

Antenna TV per il nuovo digitale terrestre

Antenna TV interna Boyoye

Le antenne TV consentono di migliorare il segnale del digitale terrestre di seconda generazione, per ottimizzare la ricezione dei nuovi canali in alta definizione. Uno dei prodotti più venduti è l’antenna TV Boyoye, un modello da interno facile da montare e veloce da configurare, con una portata di 150 miglia e amplificatore di segnale integrato. Il dispositivo supporta la risoluzione 4K Ultra HD e lo standard DVB-T2, inoltre nella dotazione è presente anche un cavo coassiale da 5 metri per il collegamento dell’antenna con il televisore.

Perché comprarla? Antenna TV facile e veloce da montare e configurare per il nuovo digitale terrestre.

Caratteristiche principali

Antenna TV interna

Amplificatore di segnale integrato

Supporto 4K UHD

Filtraggio RF

Portata fino a 150 miglia

Cavo coassiale di 5 metri incluso

Supporto TV girevole Meliconi Rotobase Élite L

Supporto girevole per la postazione TV Made in Italy

Supporto TV girevole Meliconi Rotobase Élite L

Per chi preferisce posizionare il televisore sopra il mobile TV una soluzione interessante è il supporto TV Meliconi Rotobase Élite L. Si tratta di una base girevole realizzata in vetro temperato, da utilizzare per il televisore oppure il monitor PC, con una capacità massima di 70 Kg e dimensioni di 750 mm di larghezza e 350 mm di profondità. Questa base rettangolare è ruotabile a 360 gradi, per orientare il TV in qualsiasi direzione e ottenere sempre un angolo di visione ottimale, un prodotto 100% Made in Italy funzionale e in grado di valorizzare anche il design della casa.

Perché comprarlo? Supporto girevole per il televisore per usufruire sempre di una visione impeccabile.

Caratteristiche principali

Supporto TV per mobile o scrivania

Ruotabile a 360 gradi

Portata massima 70 Kg

Struttura in vetro temperato

Dimensioni 750 x 350 x 22 mm

Compatibile con TV LCD e monitor pc

Dongle TV Amazon Fire TV Stick 4K Max

Il miglior dongle TV per il televisore

Dongle TV Amazon Fire TV Stick 4K Max

Per trasformare il vecchio televisore in uno smart TV è possibile acquistare l’accessorio TV Amazon Fire Stick 4K Max, il top di gamma nella linea di dongle TV dell’azienda di Seattle. Questo dispositivo è compatibile con la rete Wi-Fi 6 di nuova generazione, per assicurare una connessione impeccabile in ogni condizione di utilizzo. Ovviamente supporta le abilità di Alexa e dispone anche del telecomando vocale, per controllare il televisore attraverso la voce, con supporto per la risoluzione 4K Ultra HD e i formati Dolby Vision, HDR e HDR10+.

Perché comprarlo? Dongle TV per lo streaming TV in alta definizione con supporto per Alexa.

Caratteristiche principali

Dongle TV 4K UHD

Telecomando vocale

Supporto Alexa

Modulo Wi-Fi 6

Dolby Vision, HDR, HDR10+

Modalità Live View

Finestra Picture-in-Picture

Home Theater Auna Surround Speaker Box Set

Ottimo Home Cinema per la postazione TV della zona living

Home Theater Auna Sorround Speaker Box Set

Uno degli accessori TV indispensabili al giorno d’oggi è un impianto home theater, ad esempio optando per il Box Set Auna. Il sistema è composto da 5 elementi, con due altoparlanti tower a tre vie, un diffusore centrale e due satelliti, per una potenza complessiva di 1150W. I dispositivi si possono anche montare a parete per ottimizzare lo spazio nella postazione TV, presentano un design moderno ed elegante adatto a qualsiasi stile abitativo, inoltre prevedono un’installazione e un collegamento semplici.

Perché comprarlo? Home Cinema potente e di qualità compatibile con il montaggio a parete.

Caratteristiche principali

Home Theater con 5 elementi

2 altoparlanti tower a tre vie

1 diffusore centrale

2 diffusori satelliti

Montaggio a parete o tradizionale

Soundbar TV LG SN4

La migliore soundbar Bluetooth per qualità-prezzo

Soundbar TV LG SN4

Tra i migliori accessori TV per migliorare la qualità audio del televisore c’è la soundbar LG SN4, un modello Bluetooth senza fili pratico e funzionale. Il dispositivo propone una potenza complessiva di 300W, una configurazione 2.1 con subwoofer wireless e tecnologia DTS Virtual:X, inoltre è compatibile con Dolby Digital e dispone di ingresso ottico, porta USB e HDMI. Questa soundbar è dotata della tecnologia AI Sound Pro, per ottimizzare le prestazioni acustiche al tipo di contenuto grazie all’intelligenza artificiale, una soluzione ideale per lo streaming TV Bluetooth.

Perché comprarlo? Soundbar Bluetooth potente ed elegante con elevate prestazioni sonore.

Caratteristiche principali

Soundbar Bluetooth

AI Sound Pro

Dolby Digital

DTS Virtual:X

Subwoofer wireless

Lettore Blu-ray Panasonic DP-UB150EG-K

Il migliore lettore Blu-ray 4K UHD

Lettore Blu-Ray Panasonic DP-UB150EG-K

Uno degli accessori per smart TV irrinunciabili è il lettore Blu-ray, per rendere la postazione TV davvero completa e adatta ad ogni esigenza. Un prodotto top di gamma in questo settore è il Panasonic DP-UB150EG-K, un lettore Blu-ray Ultra HD 4K di nuova concezione, compatibile con i formati HDR10+ e HLG. Il dispositivo è dotato della tecnologia 4K Upscaling, propone un audio di alta qualità e dispone di un’ampia connettività che include porte USB e HDMI, con supporto per Dolby Atmos e un design moderno e raffinato.

Perché comprarlo? Lettore Blu-ray di qualità con supporto per l’alta definizione UHD 4K.

Caratteristiche principali

Lettore Blu-ray 4K UHD

HDR, HDR10+, HLG

4K Upscaling

Qualità audio Studio Master

USB, HDMI

CD+RW, DVD+RW, Blu-ray Disc, BD+RW