Metodi per vedere la TV anche senza antenna

Se vuoi capire come vedere la TV senza antenna devi sapere che esistono diverse alternative, infatti anche in mancanza di questo dispositivo puoi comunque assistere alle tue trasmissioni televisive preferite. In particolare, è possibile trovare una soluzione sia con un normale televisore, sia tramite un moderno smart TV, bastano dei piccoli accorgimenti e l’acquisto di alcuni apparecchi specifici. Ecco quali sono i metodi disponibili per guardare la TV e il digitale terrestre anche senza un’antenna.

Come vedere la TV senza antenna e parabola satellitare

Per assistere ai programmi della TV in chiaro è necessario possedere un’apposita antenna televisiva digitale, con la quale captare le frequenze dei canali e guardare le trasmissioni. In questo caso si utilizza un tuner DVB-T2 con HEVC Main 10 per il nuovo digitale terrestre, tramite un apposito decoder da collegare al TV oppure con un televisore con ricevitore integrato. Altrimenti serve un’antenna satellitare e un impianto compatibile, infatti laddove la ricezione del digitale terrestre non è ottimale è possibile usare un sistema satellitare abbinato a un servizio tivùsat.

Tuttavia, anche chi non possiede un impianto satellitare o un’antenna digitale può comunque vedere la TV, basta avere a disposizione una connessione internet e uno smart TV oppure un dongle TV. Con alcuni accorgimenti si possono ricevere tutti i canali televisivi senza problemi, bisogna soltanto avere un po’ di pazienza, comprare gli apparecchi necessari e capire come sfruttare la rete Wi-Fi per questa finalità. Vediamo come fare passo a passo, per guardare la televisione senza antenna digitale o satellitare.

Come vedere la TV senza antenna su smart TV

Se possiedi uno smart TV è abbastanza semplice guardare la TV senza l’antenna, infatti è possibile utilizzare la connessione Wi-Fi di casa per sintonizzarsi sui canali del digitale terrestre. In questo caso però è necessario scaricare delle applicazioni, utilizzando gli store digitali dei principali sistemi operativi per effettuare il download delle app delle emittenti televisive. Aziende come Mediaset e Rai, infatti, propongono applicazioni specifiche per assistere ai contenuti in modalità live e on-demand.

Ovviamente è fondamentale avere uno smart TV con modulo Wi-Fi, ovvero un televisore che può essere collegato a internet, dopodiché bisogna entrare nelle configurazioni di rete e connettere il dispositivo alla rete Wi-Fi. La procedura è piuttosto rapida e semplice, infatti basta accadere alle “Impostazioni generali" della piattaforma del televisore, aprire la sezione relativa alle “Reti e alle Connessioni Wi-Fi", quindi non rimane che scegliere la connessione di rete e immettere la password di accesso.

Una volta che lo smart TV è collegato a internet è necessario entrare nella piattaforma digitale, utilizzando gli store online delle app come Google Play Store per Android TV, Smart Hub per i smart TV Samsung e LG Content Store per i televisori smart del brand coreano. Qui sono presenti tutte le applicazioni compatibili con il proprio modello di smart TV, perciò non resta che trovare quella dell’emittente televisiva desiderata e scaricarla. Le principali app sono ad esempio RaiPlay, Discovery+ o Mediaset Infinity.

Questi tre servizi sono gratuiti, quindi basta eseguire il download delle applicazioni, creare un account ed è possibile assistere ai contenuti in chiaro proposti dalle due emittenti televisive senza pagare nulla. Tuttavia per Mediaset Infinity e Discovery+ l’accesso gratuito comprendere appena i servizi di base, infatti per usufruire di tutta l’offerta delle due piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Ad ogni modo, Discovery+ è disponibile anche su TIMVISION Box e Amazon Prime Video Channels.

I migliori smart TV per vedere TV senza antenna

Per assistere ai programmi televisivi in assenza di un’antenna TV è necessario avere uno smart TV compatibile con la connessione Wi-Fi, scegliendo un modello con piattaforma digitale dalla quale scaricare le app degli emittenti televisivi. Ecco i migliori smart TV per vedere la TV senza antenna.

LG 32LM6370PLA

LG 32LM6370PLA

Il modello LG 32LM6370PLA è uno smart TV 32 pollici con qualità di risoluzione Full HD, dotato di modulo Wi-Fi e accesso all’LG Content Store. Questo televisore smart di LG è un dispositivo con tecnologia LED, Dolby Audio e supporto per Dolby Digital, con processore quad core, connettività Bluetooth e porte USB e HDMI. Ovviamente dispone anche del ricevitore DVB-T2 per il digitale terrestre, inoltre presenta un design elegante e moderno, il sistema operativo webOS 4.5 e casse integrate per un audio immersivo e potente.

Caratteristiche principali

TV LED 32 pollici

Risoluzione Full HD

Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI

Sistema operativo webOS 4.5

Dolby Audio, Dolby Digital

TCL 40ES561

TCL 40ES561

Il TCL 40ES561 è un televisore smart da 40 pollici con qualità di risoluzione Full HD, un TV LED economico con modulo Wi-Fi per effettuare il download delle app televisive tramite Google Play Store e guardare la TV anche senza un’antenna digitale. Il dispositivo infatti è dotato del sistema operativo Android TV, propone Google Assistant integrato per gestire le funzionalità tramite i comandi vocali, con HDR per garantire un contrasto elevato e neri profondi. Il suono è nitido e chiaro con Dolby Audio, con tantissime applicazioni disponibili per l’intrattenimento e il gioco.

Caratteristiche principali

TV LED 40 pollici

Risoluzione Full HD

Wi-Fi, USB, HDMI, Ethernet

Sistema operativo Android TV

Google Assistant

Samsung UE43AU8070UXZT

Un ottimo smart TV per assistere ai contenuti televisivi utilizzando la connessione internet è il Samsung UE43AU8070UXZT, un televisore LED progettato appositamente per l’alta definizione. L’apparecchio dispone dello schermo Crystal Display 4K con risoluzione Ultra HD e un processore ottimizzato Crystal 4K, è presente Alexa integrata per i comandi vocali, il modulo Wi-Fi, la connettività Bluetooth, l’ingresso per il cavo Ethernet e porte HDMI e USB. Questo TV da 43 pollici ha anche il suono adattivo, regolato automaticamente alle diverse tipologie di contenuti.

Caratteristiche principali

TV LED 43 pollici

Risoluzione Ultra HD 4K

Wi-Fi, USB, HDMI, Ethernet, Bluetooth

Sistema operativo Tizen

Alexa integrata

Come vedere digitale terrestre senza antenna su TV non smart

Senza uno smart TV è comunque possibile guardare i programmi televisivi anche in mancanza di un’antenna digitale o di un sistema satellitare, utilizzando un televisore non smart oppure un semplice monitor. In questo caso è necessario che l’apparecchio abbia almeno una porta HDMI, per collegare un apposito dongle TV e accedere ai canali TV attraverso la connessione internet. Si tratta di dispositivi come Android Box, Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV e Xiaomi Mi TV Stick.

Con un dongle è possibile trasformare il televisore in uno smart TV in modo semplice e veloce, senza essere costretti ad acquistare un nuovo apparecchio oppure un ricevitore DVB-T2 per il digitale terrestre di nuova generazione. Questi sistemi si collegano all’entrata HDMI del televisore o del monitor, mentre possono essere alimentati alla presa di corrente oppure alla porta USB del dispositivo se disponibile. Dopodiché è possibile accedere a tutti i contenuti online compatibili, scaricando le app delle emittenti televisive preferite.

I migliori dongle per vedere la TV senza antenna

In commercio esistono numerosi dongle TV, con dispositivi che consentono di utilizzare tantissime applicazioni multimediali differenti come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Android TV Box, da scegliere in base al tipo di apparecchi con cui usarli e all’esperienza offerta in termini di funzionalità smart e qualità d’immagine. Ecco i dongle TV migliori da acquistare.

Android TV Box

Android TV Box

Per collegare il vecchio televisore non smart al Google Play Store è possibile comprare Android TV Box, un dongle con sistema operativo Android 9.0 e processore quad core con 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Si tratta di un dispositivo di nuova generazione, con supporto per la qualità d’immagine 6K Ultra HD e i contenuti 3D, con modulo Wi-Fi integrato a 2.4 GHz e ingresso per il collegamento Ethernet. Viene proposto con telecomando smart incluso nella dotazione, con prestazioni elevate anche nei giochi digitali disponibili nel Play Store Google.

Caratteristiche principali

Risoluzione UHD 6K

Telecomando smart incluso

Processore quad core chipset H6

RAM 4 GB, memoria 32 GB

Amazon Fire TV Stick 4K

Il dongle Amazon Fire Stick TV 4K è compatibile con numerose app televisive come RaiPlay e Mediaset Infinity, inoltre funziona senza problemi con le app per lo streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, NOW TV, DAZN e anche con YouTube. Il lettore multimediale propone Alexa integrata per sfruttare tutte le abilità dell’assistenza virtuale di Amazon, supporta una risoluzione Ultra HD 4K e viene venduto con un pratico telecomando smart, in più il dongle Amazon è compatibile anche con HDR, HDR10+ e Dolby Vision.

Caratteristiche principali

Risoluzione UHD 4K

Telecomando smart incluso

Alexa integrata

Dolby Vision, HDR, HDR10+

Xiaomi Mi TV Box S

Xiaomi Mi TV Box S

Per vedere la TV senza antenna su un televisore non smart è possibile acquistare il dongle Xiaomi Mi TV Box S, un dispositivo moderno basato sul sistema operativo ufficiale Android TV. In questo modo è possibile collegare il TV a Google Play Store, per scaricare tutte le app televisive preferite come RaiPlay, Discovery+ e Mediaset Infinity. L’apparecchio presenta un design compatto e minimalista, un sistema multilingua e supporta una risoluzione Ultra HD 4K, con 8 GB di memoria, controllo intelligente grazie a Google Assistant integrato e telecomando Bluetooth in dotazione

Caratteristiche principali

Risoluzione UHD 4K HDR

Telecomando Bluetooth incluso

Google Assistant integrato

Audio surround Dolby e DTS

Apple TV HD

Apple TV HD

Con Apple TV HD è possibile guardare programmi TV, film e contenuti in diretta attraverso l’apposita applicazione Apple TV, con la possibilità di abbonarsi anche a canali premium e servizi a pagamento. Questo dongle proposto da Apple supporta la risoluzione HD a 1080p, mette a disposizione un audio surround fino Dolby Digital Plus 7.1, con un potente processore Chip A8 per ottimizzare l’esperienza televisiva e la riproduzione di giochi digitali. Dall’App Store è possibile effettuare il download di app come RaiPlay, Mediaset Infinity e Discovery+.

Caratteristiche principali

Risoluzione HD a 1080p

Telecomando incluso

Audio surround Dolby Digital Plus 7

Memoria 32 GB, 8 GB di RAM