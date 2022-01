Acer Swift X: il notebook ultraleggero al prezzo più basso di sempre

Se siete alla ricerca di un computer portatile compatto, leggero, bilanciato dal punto di vista delle specifiche tecniche e non esageratamente costoso, dovreste dare un’occhiata ad uno dei modelli della serie Acer Swift. Il dispositivo in questione fa uso della piattaforma hardware AMD Ryzen 5 e adesso il prezzo è molto conveniente.

Si tratta di un notebook riservato a chi non ha pretese eccessive dal punto di vista prestazionale: non è adatto a videogiochi più pesanti e non è lo strumento ideale per l’editing video intensivo. Tuttavia, può diventare il compagno ideale per lo studio e il lavoro in mobilità, ma anche per l’intrattenimento e la riproduzione di contenuti multimediali in streaming. Tutto ciò è reso possibile da una connessione alla rete stabile e veloce, nonché da un ottimo display che offre una buona resa cromatica. Se poi volete utilizzarlo a casa, potete anche collegare periferiche esterne – con o senza fili – per migliorare la riproduzione dell’audio.

Acer Swift X, com’è fatto

Con un peso di soli 1,39 chilogrammi ed un display IPS Full HD da 14 pollici caratterizzato da cornici sottili, Acer Swift X è uno strumento da lavoro ideale per chi cerca un laptop compatto e in grado di offrire buone prestazioni.

Nel dettaglio, il portatile fa uso del processore AMD Ryzen 5 5500U fino a 2,1 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB GDDR6, 8 GB di memoria RAM DDR4 e 512 GB di memoria SSD. Il sistema operativo è Windows 11, che integra una serie di strumenti che migliorano il multitasking e massimizzano la produttività.

A tenere basse le temperature della componentistica e a mantenere il sistema efficiente, ci pensa il sistema di raffreddamento con modalità cooling regolabile e presa d’aria al di sopra della tastiera.

Per connettere periferiche esterne, è possibile ricorrere al Bluetooth 5.2 o alle varie interfacce presenti: USB-C 3.2, USB-A 3.2, USB-A 2.0, HDMI ed ingresso jack per le cuffie. Inoltre, non manca una porta K-lock ed il sensore di impronte digitali per tenere al sicuro il dispositivo quando ci si allontana. Il WiFi 6, infine, garantisce una connessione stabile e veloce alla rete.

Acer Swift X, il prezzo Amazon

Rispetto a pochi mesi fa, il prezzo di Acer Swift X è diventato molto più conveniente. Infatti, attualmente, è possibile acquistarlo su Amazon a 799 euro approfittando della consegna gratuita e in un solo giorno del servizio Prime. Nel mese di ottobre, il suo prezzo era di 999 euro e ha subito un significativo ribasso di 200 euro raggiungendo la cifra attuale che lo rende molto più appetibile.

Acer Swift X SFX14 – Laptop ultraleggero – CPU AMD Ryzen 5 5500U – GPU NVIDIA GeForce GTX 1650