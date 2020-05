Addio a Google Play Musica, come trasferire i dati su YouTube

Google Play Musica chiude i battenti: entro fine anno verrà eliminata dagli smartphone e verrà sostituita da YouTube Music e da Google Podcast. Una decisione importante quella presa dall’azienda di Mountain View, ma che certo non deve sorprendere: sebbene Google Play Music sia una delle poche app con più di 5 miliardi di download, negli ultimi anni il suo utilizzo era andato sempre scemando, sostituita dalle app per lo streaming musicale come Spotify, Tidal, Amazon Music Unlimited o Apple Music.

Gli anni d’oro di Google Play Music sono stati i primi anni del 2010: l’app permetteva di caricare gratuitamente tutti i propri brani MP3, con la possibilità di ascoltarli quando si voleva. Ma non solo, Oltre a essere un riproduttore musicale, Google Play Musica offre tante altre funzionalità pensate appositamente per gli amanti della musica, come la possibilità di creare delle playlist o ascoltare le proprie stazioni radio preferite. Tutte funzionalità che verranno integrate o che sono già presenti all’interno di YouTube Music, l’app scelta da Google per puntare sul mercato dello streaming musicale.

Chi ha sempre utilizzato Google Play Music per ascoltare i propri brani preferiti non deve aver paura di perdere brani, playlist e la lista dei propri podcast preferiti: Google ha realizzato un tool online che permette di trasferire tutti i contenuti sulla nuova app in pochi minuti: ecco come fare.

Come trasferire i file da Google Play Musica a YouTube Music

Per non perdere tutti i propri dati presenti su Google Play Musica, l’aziend adi Mountain View ha messo a disposizione degli utenti un semplice tool online che permette di migrare i file su YouTube Music, l’app che ne prenderà il posto.

Al momento il tool non è disponibile per tutti, ma solo per un ristretto numero di utenti, ma nel giro di qualche settimana potrà essere utilizzato da tutti. Per controllare se si è tra i fortunati, bisogna accedere a questo link e controllare cosa c’è scritto nella pagina che si apre. Google ha specificato che sarà possibile trasferire da Google Play Musica a YouTube Music le seguenti cose:

I brani che hai caricato e acquistato.

Le playlist e diverse stazioni.

Gli album e i brani nella tua raccolta.

I tuoi Mi piace e Non mi piace, ovvero i brani per i quali hai selezionato il pollice su o giù.

I dati di fatturazione per il tuo abbonamento, se attualmente disponi di un abbonamento a Google Play Musica. Verrà convertito il tuo abbonamento a Google Play Musica al livello equivalente di YouTube Music Premium o YouTube Premium.

Come trasferire i podcast da Google Play Musica a Google Podcast

Per quanto riguarda i podcast presenti su Google Play Musica, Big G ha messo a disposizione un secondo tool per trasferire i contenuti su Google Podcast. Il funzionamento è identico al precedente: bisogna accedere al tool online e seguire tutte le indicazioni a schermo: nel giro di qualche minuto il trasferimento sarà completato.