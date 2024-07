Amazon ha annunciato la chiusura del progetto di Astro for Business: il robot per uso aziendale sarà spento da remoto

Cambio di programma in casa Amazon: l’azienda americana ha scelto di chiudere il progetto Astro Business, a circa un anno dal lancio. La versione aziendale del robot domestico smart Astro non ha ottenuto il successo sperato. La scelta di Amazon è netta: le unità di Astro “for Business” acquistate e utilizzate in ambito aziendale saranno spente da remoto, cessando di funzionare. Per i clienti (probabilmente pochi, considerando la rapidità con cui è stato chiuso il progetto) è previsto un rimborso completo di quanto speso.

Amazon chiude Astro Business

Una mail inviata da Amazon ai suoi clienti conferma le modalità di stop del progetto. A partire dal prossimo 25 di settembre, infatti, le unità di Astro for Business oggi attive saranno spente. Per i clienti che avevano acquistato il robot da usare in ambito aziendale è previsto un rimborso integrale della spesa sostenuta (pari a 2.349,99 dollari per unità) oltre a un credito aggiuntivo di 300 dollari.

Tutte le unità di Astro Business, una volta disattivate, andranno riconsegnate ad Amazon e non potranno essere riconvertite per altri utilizzi (il robot ha caratteristiche completamente diverse dalla versione domestica). Amazon si occuperà di tutta le pratiche per la riconsegna del robot e il suo smaltimento.

Astro for Business è stato sviluppato da Amazon per adattarsi a diversi contesti di utilizzo in ambito aziendale, con la possibilità di muoversi in autonomia, di rilevare intrusioni e di poter essere utilizzato per effettuare videochiamate, utilizzando l’ampio schermo installato nella parte frontale.

Focus sulla robotica domestica

La chiusura di Astro Business sarà accompagnata a nuovi investimenti per lo sviluppo della robotica domestica e per Astro “for Home“, la versione da utilizzare in casa del robot di Amazon. Come riportato dalla testata GeekWire, Amazon non licenzierà alcun dipendente. La divisione business di Astro, infatti, sarà integrata nelle divisioni che lavorano allo sviluppo di soluzioni per la robotica domestica, settore in cui Amazon vede, probabilmente, maggiori opportunità di crescita.

Il prossimo progetto di Amazon potrebbe essere una nuova versione di Astro per uso domestico. Il robot potrebbe integrare l’intelligenza artificiale generativa che Amazon sta sviluppato, tra mille difficoltà, secondo alcune indiscrezioni, per lo sviluppo di una nuova versione potenziata di Alexa. In questo modo, Astro potrebbe diventare ancora più utile in casa, integrando le funzionalità di prodotti statici come gli Echo e garantendo la possibilità di sfruttare appieno le potenzialità garantite dall’IA.

Per il momento, però, non ci sono informazioni in merito ad un lancio imminente di nuove versioni di Astro. Amazon potrebbe attendere il 2025 per aggiornare il suo robot.