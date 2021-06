Addio iPhone 12 mini: Apple stavolta non cambierà idea

Niente più iPhone mini, un’idea sposata da Apple con gli iPhone 12 e che finirà in cantina a causa dello scarso interesse evidenziato dai numeri. È bene specificare subito che al momento non c’è nulla di ufficiale, che si tratta di un’indiscrezione. Ma i numeri di iPhone 12 mini, buoni in assoluto ma risicati in rapporto ai volumi di vendita degli altri iPhone 12, non giustificano la prosecuzione dell’avventura.

L’iPhone 12 mini sarebbe quindi il primo ma anche l’ultimo smartphone con iOS ad utilizzare il suffisso mini. La decisione, in base alle informazioni ottenute dai bene informati, sarebbe già maturata nel secondo trimestre dell’anno, con Apple che si sarebbe già disimpegnata dal produrre il melafonino più piccolo in gamma sicura che, con i ritmi di vendita attuali, si arrivi tranquillamente a settembre con le scorte attuali, quando gli iPhone 13 rimpiazzeranno la gamma esistente relegando alla pensione iPhone 12 mini, che attualmente rappresenta – si dice – appena il 5% delle vendite complessive della gamma iPhone 12.

Nessun erede per iPhone 12 mini

Niente iPhone 13 mini, dunque, e non si torna indietro. Già a marzo erano arrivati dei segnali che suggerivano il rallentamento della produzione dell’attuale iPhone 12 mini, poi, probabilmente qualche settimana dopo, Apple avrebbe deciso di dire salutare definitivamente un’avventura che non si è rivelata fruttuosa come evidentemente sembrava alla vigilia.

Naturalmente iPhone 12 mini è ancora in gamma e ci rimarrà quasi certamente fino a settembre, ossia fino alla disponibilità degli iPhone 13. Peraltro risulta ancora disponibile all’acquisto sul sito Apple, e chi conosce discretamente l’azienda di Cupertino metterebbe la mano sul fuoco sul fatto che rimarrà in gamma fino all’ultimo.

Il vero limite di iPhone 12 mini

iPhone 12 mini è stato annunciato lo scorso ottobre insieme ai “fratelli" iPhone 12, iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max. Le sue dimensioni particolarmente contenute – addirittura inferiori, lo ricordiamo, a quelle di iPhone 7 – avrebbero dovuto essere un plus sufficiente a sedurre molti potenziali clienti, ma adesso è semplice dire che la barca non è andata in porto a causa, probabilmente, di un’autonomia poco in linea con gli standard odierni.

Gli oltre 2.200 mAh della batteria inclusa in iPhone 12 mini non hanno evidentemente convinto chi dello smartphone fa un utilizzo mediamente importante, e di conseguenza non sarebbe riuscito ad arrivare a fine giornata se non con una ricarica intermedia.

iPhone 12 mini costa 839 euro di listino per la configurazione con 64 GB di spazio di archiviazione, fino ai 1.009 euro di quella da 256 GB. Non è difficile tuttavia trovarlo a prezzi abbastanza inferiori a quelli di listino.