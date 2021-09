After 3: ecco quando esce e dove

Tessa e Hardin tornano con altre appassionanti storie: nelle prossime settimane sarà reso disponibile sulla piattaforma Prime Video, After 3. Il terzo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Anna Todd torna dopo il successo dei primi due titoli. Sono online i nuovi poster e il trailer film.

I primi due film dedicati alla saga sono stati un grande successo di pubblico e d’incassi. After, il primo capitolo, al debutto è balzato da subito al primo posto del box office in diciassette paesi. Gli incassi sono stati pari a 70 milioni di dollari, mentre After 2 ha guadagnato quattro milioni di dollari. In arrivo a fine ottobre il terzo capitolo: After 3. Questo nuovo film racchiude i racconti di due romanzi della Todd: After 3 – Come mondi lontani e nella stessa pellicola vi saranno le storie di After 4 – Anime Perdute. Durante le riprese, e questo piacerà moltissimo ai fan, è stato girato anche il quarto capitolo della saga tratto dal libro After 5 – Amore infinito.

La trama di After 3

Tornano Tessa, interpretata da Josephine Langford e Hardin che ha sempre il volto di Hero Fiennes Tiffin. In After 3 Tessa si prepara a rientrare a Seattle per inseguire i suoi sogni e il lavoro: affronta con entusiasmo e determinazione un nuovo capitolo della sua vita. Hardin però è geloso e inizia ad avere un atteggiamento davvero antipatico e imprevedibile che metterà a dura prova il loro rapporto. Il rischio di una fine nella loro relazione è probabile.

La situazione però si complica quando rientra il padre di Tessa ed emergono una serie di rivelazioni sconcertanti che riguardano la famiglia di Hardin. Il tutto diventerà davvero pesante da affrontare per entrambi che si troveranno davanti a un bivio importante della loro relazione. Si chiederanno se varrà la pena lottare contro i mille ostacoli alla loro relazione oppure definitivamente separarsi.

Il cast e quando esce su Prime

Alla direzione del terzo capitolo di After abbiamo Castille Landon che ha condotto le riprese con un cast importante oltre a Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin abbiamo nei panni di Landon Gibson l’attore Chance Perdomo, Christian Vance ha il viso di Steve Moyer e Mira Sorvino è Carol Young.

L’attesa per After 3 è attenuata dall’uscita in queste ore di poster ufficiale con i due amanti e dal trailer dove si evince amore e passione. L’uscita del film era stata prevista per il 1 di settembre nei cinema, ma poi gli Amazon Studios hanno cambiato rotta è deciso di rendere disponibile la nuova pellicola a partire dal 29 ottobre su Prime Video.

Nell’attesa su Prime sono disponibili, per un ripasso i primi due capitoli della saga.

Iscriviti ad Amazon Prime Video per vedere After 3 in esclusiva