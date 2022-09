After 4 adesso ha una data di uscita ufficiale

After Ever Happy, ovvero After 4, il quarto capitolo cinematografico della saga tratta dagli omonimi romanzi di Anna Todd, ora ha una data di uscita ufficiale su Prime Video. E per la gioia di tutti gli spettatori e le spettatrici, non manca molto: il debutto è infatti previsto entro la fine di settembre.

Cosa riserverà ai fan questa nuova pagina della tormentata storia di amore tra Hero e Tessa, interpretati anche in questo film, come nei precedenti, dagli attori Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin?

Di cosa parla After 4

After 4 ricomincia esattamente dove era finito il terzo film. Dunque, gli spettatori troveranno Tessa e Hardin a un bivio. Un segreto emerso dal passato, infatti, ha sconvolto la vita del giovane e tenebroso protagonista, che reagisce allo shock rabbiosamente, con atteggiamenti autodistruttivi e allontanando chiunque voglia stargli accanto, anche la stessa Tessa. Il rapporto tra i due, come costellato da alti e bassi, sembra scricchiolare.

La ragazza, da parte sua, cerca di essere affettuosa e comprensiva, ma non è sempre facile. Non passa molto tempo e Tessa si trova, insomma, di fronte una decisione importante: può e vuole continuare a salvare Hardin e la loro relazione? Ha ancora le energie per stare vicino al ragazzo, nonostante tutto? Ha senso continuare a nuotare controcorrente per entrambi oppure è arrivato il momento di salvarsi e pensare prima a sé stessa?

Così, mentre Hardin resta a Londra dopo il matrimonio di sua madre e sprofonda sempre di più nel buio, Tessa torna a Seattle, dove deve affrontare una tragedia inaspettata che colpisce la sua famiglia. Anche per lei si apre una fase di silenzio e solitudine. Se vogliono che il loro amore sopravviva, i due giovani dovranno lavorare su loro stessi e accettare la possibilità della solitudine. Bisognerà vedere, poi, se le loro strade li ricondurranno insieme oppure no…

Il cast: chi recita in After 4

Oltre ai già citati protagonisti, il cast di After 4 include Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer e Atanas Srebrev.

La regia è di Castille Landon. Il film è prodotto da Jennifer Gibgot (17 Again, Step Up), Brian Pitt, Aron Levitz, Nicolas Chartier, Jonathan Deckter e dallo stesso Hero Fiennes Tiffin, che interpreta Hero. Gli executive producer, invece, sono Andrew Panay, Eric Lehrman, Courtney Solomon e Mark Canton.

Che giorno esce After 4

Il quarto film tratto dagli omonimi romanzi young-adult sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 28 settembre 2022.

