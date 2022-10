AirPods Pro 2, segnalati problemi: l'audio va dove vuole

Prime segnalazioni di malfunzionamento per AirPods Pro 2, gli auricolari in-ear top di gamma presentati lo scorso settembre da Apple e da tempo attesissimi dai fan della società di Cupertino. A raccogliere e pubblicare le testimonianze di utenti Apple insoddisfatti dalle performance dalla coppia di auricolari AirPods Pro 2 è 9toMac, sito specializzato in prodotti Apple: il suono "si muove" anche se la funzione audio spaziale è disattivata, oppure è fuori sincronizzazione quando è attivata.

AirPods Pro 2: i problemi segnalati

Le segnalazioni degli utenti Apple relativi al malfunzionamento dell’audio sugli auricolari Apple AirPods 2 Pro si riferiscono, nella maggior parte dei casi, alla "spazialità" del suono.

Le nuove cuffiette Pro hanno la tecnologia per l’audio spaziale: il suono, in pratica, sembra muoversi in base a come l’utente muove la testa. In questo modo, se l’utente sta guardando un film o sta giocando a un videogame, il suono sembra provenire sempre dalla direzione del monitor.

Il problema, però, è che secondo molti utenti il suono si muove anche con l’audio spaziale disattivato e senza un reale senso logico. Quando la funzione è attivata, invece, le cose non vanno meglio: guardando un video su YouTube, non appena termina uno sport l’audio e il video sono fuori sincro per tutta la durata restante del contenuto.

AirPods Pro 2: Apple non commenta

Apple non è ancora intervenuta ufficialmente per rispondere a queste segnalazioni. Gli utenti, avendo comprato il prodotto con un prezzo di listino di 299 euro, non hanno molta voglia di aspettare che a Cupertino qualcuno trovi la soluzione.

La cosa più probabile, in ogni caso, è che si tratti di un problema di software di gestione degli algoritmi dell’audio spaziale e del rilevamento della posizione della testa. Se così fosse, dunque, Apple dovrebbe solo trovare l’errore e correggerlo riscrivendo qualche linea di codice.

Molto probabilmente non ci vorrà molto prima che ciò accada: se avete già comprato le AirPods Pro 2, quindi, aspettatevi a breve un aggiornamento del firmware.