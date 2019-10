AirPods Pro, in arrivo questa settimana: le caratteristiche

28 Ottobre 2019 - In occasione del rilascio della prima beta di iOS 13.2, il nuovo aggiornamento dell’ultima versione del sistema operativo mobile, i più attenti avevano notato, dopo un’accurata analisi del codice dell’ultimo firmware, un nuovo elemento. Si trattava di una nuova icona utilizzata per contraddistinguere delle cuffie in-ear simili alle AirPods, ma più piccole.

Questa scoperta aveva dato il via ad una serie di supposizioni che sembravano confermare l’imminente arrivo dei tanto attesi AirPods 3 o AirPods Pro. La nuova icona incriminata era contraddistinta dalla sigla B298 e rappresentava un paio di cuffie AirPods dotate di un design particolare mai visto prima. Indiscrezioni e rumors diffusi online davano quasi per certo il lancio degli AirPods Pro nell’evento di settembre, ma così non è stato. L’azienda di Cupertino ha preferito aspettare qualche settimana in più per completare la produzione: il lancio delle AirPods Pro (questo il nome scelto da Apple, in linea con quanto già fatto con gli smartphone) avverrà durante questa settimana. Non si conosce il giorno, ma gli utenti non dovranno aspettare molto.

AirPods Pro: le caratteristiche

I fan della Apple possono dormire sonni tranquilli. A quanto sembra, secondo un report proveniente dalla Cina, il colosso californiano sarebbe pronto a lanciare sul mercato i nuovi AirPods Pro questa settimana. Per quanto riguarda le colorazioni, Apple ha optato per le stesse scelte cromatiche abbinate fatte per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: grigio siderale, argento, oro e verde notte, tutte realizzate con una finitura opaca al posto di quella lucida alla quale siamo abituati. Sembrano confermate le voci secondo le quali i nuovi auricolari sarebbero del tipo in-ear e presenterebbero un design differente, pensato e ideato per poter ospitare la nuova tecnologia per la cancellazione attiva del rumore, funzione che dovrebbe essere anche garantita dall’isolamento permesso proprio dalle cuffie in-ear.

Infine, sembra essere sempre più chiaro che la casa di Cupertino non sostituirà le cuffie wireless attualmente disponibili sul mercato con una nuova gamma, bensì differenzierà la propria offerta proponendo due differenti modelli di AirPods. Alla base di questa strategia si presuppone che, proprio la funzionalità ideata per la cancellazione del rumore, insieme alle dimensioni più compatte e contenute, sarà la discriminante del prezzo finale.

AirPods Pro: finalmente in arrivo?

Stando a quanto dichiarato con un tweet dal noto leaker Benjamin Geskin, il rilascio dei nuovi auricolari Apple potrebbe avvenire proprio questa settimana in occasione del rilascio ufficiale della versione 13.2 di iOS. Ovviamente si tratta di un’informazione da prendere con le molle, Geskin non è nuovo nel “bucare” le notizie, ma è chiaro che qualcosa sta accadendo e a breve ne sapremo di più.