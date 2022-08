AirPods terza generazione al minimo storico: sono da comprare subito

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie top di gamma da portare in vacanza, oggi c’è l’offerta perfetta per voi. Su Amazon, infatti, troviamo le AirPods di terza generazione, l’ultimo modello lanciato dall’azienda di Cupertino, in offerta al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 20%. Come capita spesso con i dispositivi Apple lo sconto è piuttosto basso, ma sappiamo molto bene che difficilmente perdono di valore e che difficilmente li troviamo in promo. Per questi motivi bisogna approfittarne velocemente, prima che l’offerta svanisca. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Le AirPods di terza generazione fanno un ulteriore passo in avanti rispetto ai modelli precedenti. Cambia il design che ora si adatta in maniera migliore all’orecchio e garantisce una qualità audio più elevata. Apple ha dotato i suoi auricolari Bluetooth anche di nuove tecnologie all’avanguardia come l’audio spaziale e l’equalizzazione adattiva che calibra la musica in base alla forma del proprio orecchio. Le novità non finiscono qui: ora la batteria dura molto di più grazie alla custodia MagSafe (fino a 30 ore di riproduzione) e le cuffie sono anche impermeabili (certificazione IPX4) e possiamo utilizzarle mentre ci alleniamo senza paura di rovinare le componenti interne. Inutile dire che ci troviamo di fronte a un vero dispositivo top di gamma e con pochi eguali sul mercato.

AirPods terza generazione: la scheda tecnica

Uno dei meriti delle AirPods è di aver sdoganato l’utilizzo delle cuffie wireless nella vita quotidiana. Fino a pochi anni fa ad andare per la maggiore erano le cuffie con il filo che si collegavano al jack audio 3,5mm. Se sulla qualità dell’audio le differenze sono minime, sulla comodità e praticità non c’è paragone: le cuffie Bluetooth sono nettamente migliori. E con queste AirPods di terza generazione, l’ultimo modello lanciato sul mercato, Apple ha cercato di ridefinire le caratteristiche base che devono avere gli auricolari top di gamma.

Le novità più importanti sono due e riguardano tecnologie di ultimissima generazione: l’audio spaziale e l’equalizzazione adattiva. La prima permette di avere un audio dinamico che si "muove" insieme alla nostra testa in modo da avere un suono tridimensionale. L’equalizzazione adattiva, invece, calibra il suono in base alla forma del nostro orecchio. I microfoni rivolti verso l’interno rilevano quello che stai ascoltando e adattano le frequenza basse e medie per restituire il miglior suono possibile. Le AirPods di terza generazione montano un driver dinamico sviluppato direttamente da Apple e che assicura bassi profondissimi.

Un’altra funzionalità molto utile la troviamo quando facciamo le chiamate. In entrambi gli auricolari è presente un microfono che capta i rumori esterni e li riduce drasticamente in modo che la propria voce sia sempre chiara. Rispetto al passato è cambiato anche leggermente il design, ora più affusolato e compatto e aderisce meglio all’orecchio. Sugli auricolari è presente anche un sensore di pressione che permette di avere libero controllo di quello che si sta ascoltando. Chiudiamo con la batteria: con una singola ricarica l’autonomia è di circa 6 ore, che aumentano fino a 30 utilizzando la custodia di ricarica MagSafe inclusa nella confezione.

AirPods terza generazione in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo le AirPods di terza generazione in offerta a un prezzo di 159,90€, con uno sconto del 20% rispetto a quello di listino. Per le cuffie Apple si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce e anche uno dei migliori prezzi web. C’è anche la possibilità di acquistarle a rate a tasso zero: 5 rate da 31,98€ al mese. L’offerta dura sicuramente pochissimi giorni ed è soggetta a cambi repentini del prezzo. Per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. La vendita e la spedizione sono curati direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni, giusto in tempo per l’inizio delle vacanze.

