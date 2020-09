Allarme virus Linux, ecco cosa sta succedendo

Abbiamo spesso sentito definire Linux come un sistema operativo sostanzialmente al riparo da malware, virus o da tutte le applicazioni malevole del web. Oggi che i cybercriminali lo hanno preso di mira ci si interroga sulla effettiva attendibilità di questa affermazione.

La convinzione diffusa di un sistema operativo inattaccabile è stata alimentata da tre principali motivazioni pratiche: Linux è meno diffuso di altri sistemi operativi mainstream (vedi Windows) e quindi esposto molto meno agli attacchi della rete; i fruitori principali di Linux sono per lo più esperti IT o professionisti quindi persone preparate e in grado di mantenere più alto il livello di sicurezza; un’applicazione malevola prima di poter attaccare e danneggiare Linux dovrebbe essere in grado di ottenere i permessi di root. Con i permessi root, infatti, possiamo accedere alla radice del sistema operativo, modificando anche i file di sistema.

Linux appetibile per i cybercriminali

Gli esperti della società di cybersicurezza Kaspersky hanno analizzato gli attacchi sofisticati e le campagne APT (una tipologia di attacchi mirati e persistenti) che hanno riguardato proprio Linux negli ultimi 8 anni.

Partendo dal presupposto che Linux non è più un sistema operativo di nicchia, ma che ha raggiunto una diffusione e una popolarità notevoli, la conseguenza principale è la presenta di più utenti esposti agli attacchi, meno esperti e che fanno meno attenzione ai rischi rispetto agli utenti esperti.

Il lavoro degli sviluppatori di rendere Linux comprensibile a qualsiasi utente finale, attraverso interfacce grafiche e strumenti molto simili ai corrispondenti Windows e attraverso distribuzioni più accessibili per gli utenti (vedi Ubuntu), ha infatti attirato e ingolosito i cybercriminali, come rilevato da GreAT, il Global Research and Analysis Team.

Linux sotto attacco, come comportarsi

Lo stesso GreAT lancia l’allarme: nonostante non si siano ancora registrati attacchi su larga scala, l’attenzione degli aggressori su Linux è molto alta e si tratta di gruppo di individui o individui che, potenzialmente, potrebbero avere tutti gli strumenti necessari per attaccare e danneggiare i sistemi basati su Linux.

Una serie di contromisure può aiutare a ridurre al minimo il rischio di essere vittima di attacchi:

Stilare una lista di software e fonti software attendibili per Linux e bloccare installazione di software ed esecuzioni di script da terzi

Impostare gli aggiornamenti automatici evitando aggiornamenti su canali non criptati

Configurare con attenzione il firewall assicurandosi che registri l’attività di rete e blocchi tutte le porte non utilizzate

Attivare l’autenticazione a due fattori e memorizzare le chiavi sensibili su token esterni

Prepararsi ad attacchi interni: utilizzare la crittografia completa del disco

Fare un check generale di sistemi e registri periodicamente, controllare i log per gli indicatori di attacco ed effettuare test di penetrazione

Usare una soluzione completa per la sicurezza dei server Linux, per rilevare il phishing, i siti web dannosi e gli attacchi di rete

La sensazione è che i server basati su Linux siano soggetti ad attacchi mirati da parte di cybercriminali e che questi stiano via via sviluppando altri strumenti più focalizzati su questo sistema operativo.