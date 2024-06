Fonte foto: Intel

Lo scorso anno, Asus annunciò la volontà di portare avanti il progetto dei mini PC con brand NUC, lanciato (e poi abbandonato) da Intel, con la creazione della nuova divisione Asus NUC. Questa settimana, la gamma del costruttore taiwanese vede il debutto di un’importante novità. Si tratta del nuovo NUC 14 Pro, primo componente della nuova gamma che era stata annunciata in anteprima in occasione del CES 2024. A caratterizzare i nuovimini PC ci sono i processori Intel Core Ultra di prima generazione, arrivati di recente anche nel settore dei PC All-in-One, grazie ai nuovi Acer Aspire C.

Asus NUC 14 Pro: caratteristiche tecniche

La gamma del nuovo Asus NUC 14 Pro si articola in due formati. C’è la versione Standard (117 x 112 x 54 mm), che occupa un volume complessivo di 0,7 litri, e c’è poi la versione Slim (17 x 112 x 37 mm), che riduce il volume a 0,48 litri. Il mini PC è configurabile con i processori Intel Core Ultra, con la possibilità di scegliere i chip Ultra 5 125H e Ultra 7 155H. Per le aziende, ci sono anche le versioni Ultra 5 135H e Ultra 7 165H.

A completare la gamma, inoltre, c’è la versione entry level con chip Core 3 100U. Tutti chip proposti hanno la grafica integrata (Intel Arc per i modelli Ultra). La presenza dei chip Ultra consente di sfruttare la NPU per l’elaborazione delle attività AI anche se la potenza non è sufficiente a raggiungere i requisiti fissati da Microsoft per ottenere la certificazione Copilot+ PC.

I nuovi NUC di Asus sono venduti in versione “barebone” e, quindi, senza RAM e storage ma con slot liberi per l’inserimento di moduli di memoria. La scheda madre dei NUC supporta le memorie SO-DIMM DDR5 fino a 48 GB di RAM complessiva oltre a slot dedicati a SSD M.2 (nei formati 2280 e 2242). C’è anche uno slot SATA da 2,5 pollici per SSD e hard disk meccanici (solo per la variante Standard). I nuovi Asus NUC 14 Pro includono il supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Entrambe le varianti del NUC 14 Pro hanno due porte USB-A e una porta USB-C nella parte frontale mentre al posteriore troviamo due Thunderbolt 4, una Ethernet 2,5 Gigabit, due HDMI 2.1 e due USB-A. I nuovi Asus NUC 14 Pro sono compatibili con Windows 11 oltre che con varie distribuzioni di Linux (non ci saranno problemi di driver per chi sceglierà di installare Linux).

Asus NUC 14 Pro: prezzi

I nuovi Asus NUC 14 Pro debuttano subito sul mercato, anche in Italia dove saranno distribuiti tramite la rete di rivenditori dell’azienda taiwanese. Per quanto riguarda i prezzi, relativi alle versioni barbone, si parte da 519 euro per il formato Standard e da 509 euro per il formato Slim.