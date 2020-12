Le alternative economiche al nuovo caricatore wireless di Apple

Insieme ai nuovi modelli di iPhone 12 quest’anno Apple ha rilanciato anche il caricatore wireless MagSafe Duo, in grado di caricare contemporaneamente uno smartphone e un Apple Watch. Il MagSafe Duo però è molto costoso e in commercio ci sono molte alternative lowcost di terze parti da acquistare e utilizzare.

Sullo store di Apple il MagSafe Duo è arrivato e il costo parte da 149 euro. Un prezzo che secondo molti utenti è davvero troppo alto per un caricatore, anche per un caricatore wireless di alto livello firmato dall’azienda di Cupertino. Facendo una rapida ricerca negli store online sarà possibile trovare molti caricatori wireless di terze parti realizzati con ottimi materiali, dalle prestazioni efficienti e soprattutto da un prezzo decisamente inferiore e adatto a qualsiasi tasca. Ecco allora una selezione di caricatori di terze parti da acquistare su Amazon.

Caricatore wireless iPhone 12: le migliori alternative lowcost

Prima di procedere alla ricerca di un caricatore wireless lowcost per il proprio iPhone è bene sapere che quelli che vengono proposti non sono autorizzati da Apple. Nonostante questo, i seguenti caricatori supportano la ricarica con standard Qi e quindi saranno compatibili per ricaricare l’iPhone 12.

Belkinn ­BoostCharge

Il tappetino di ricarica rapida wireless Belkinn BoostCharge è certificato per lo standard Qi e progettato per ricaricare iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini e anche i modelli iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, X, XR e AirPods di Apple. Inoltre, potrà essere utilizzato anche coi dispositivi Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, Note10, Note10+ S9, S9+, e Google Pixel 4 e 4XL. La versione da 10 W costa circa 35 euro, mentre quella da 15 W costa 45 euro.

Chaoyetech caricatore wireless

La forma a mela del caricatore wireless Chaoyetech ricorda proprio il marchio caro alla Apple. Il caricatore da 10 W è certificato per lo standard Qi e supporta la ricarica rapida per iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro e Pro Max. Inoltre, ricarica iPhone SW 2020, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8. Questo caricatore costa circa 25 euro ed è disponibile nei colori bianco e nero.

ESR Caricatore Wireless

Il caricatore wireless ESR supporta la ricarica rapida da 7.5 W per iPhone 12 Mini/12/12 Pro/12 Pro MAX/ SE 2020/11/XR/8. Inoltre, supporta la ricarica da 10 W anche per i Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra/Note 9,10/S10/S9. Il costo è davvero contenuto a meno di 20 euro ed è disponibile in diverse colorazioni: bianco, blu, oro rosa e nero.

Moko caricatore wireless

Salendo come fascia di prezzo intorno ai 50 euro, troviamo in vendita su Amazon il caricatore wireless MoKo con ricarica rapida da 10 W e certificato per lo standard Qi. Il caricatore è compatibile con iPhone 12/12 Pro Max/12 Mini/11/XR/SE 2020 e anche con gli Apple Watch Series SE/6/5/4/3/2 e le cuffie AirPods Pro.