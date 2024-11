Amazfit, lo smartwatch a prezzo stracciato: affare per tutti

Fonte foto: Amazfit

Un vero e proprio personal trainer da polso, sempre pronto ad analizzare i dati delle tue sessioni di allenamento e darti suggerimenti su come migliorare le performance e raggiungere più velocemente gli obiettivi che ti sei prefisso.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

L’Amazfit Active Edge è tutto questo e molto di più. Lo sportwatch del marchio cinese ti aiuterà a migliorare, e in fretta, le tue prestazioni fisiche grazie a suggerimenti basati sull’intelligenza artificiale. Sfruttando i dati registrati nelle sessioni di allenamento, saprà consigliarti su come ottenere risultati migliori.

Oggi, poi, lo trovi a un prezzo mai visto prima. Lo sconto top garantito da Amazon ti fa risparmiare decine di euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore. E puoi anche scegliere di pagarlo a rate, senza interessi es enza costi di istruttoria.

Amazfit Active Edge

Amazfit, lo sportwatch a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare lo sportwatch del marchio cinese su Amazon oggi è più conveniente che mai. Oltre a uno sconto che fa crollare il prezzo al livello più basso di sempre, il colosso del commercio elettronico permette di acquistarlo a rate senza costi aggiuntivi (0 interessi e nessun costo di istruttoria). Ma procediamo con ordine.

L’Amazfit Active Edge è disponibile su Amazon con lo sconto del 40%, prezzo mai più basso mai toccato sulla piattaforma di e-commerce. Comprandolo adesso lo paghi 89,99 euro anziché 149,99 euro, con un risparmio di 60 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi e senza spese di pratica. In questo modo, lo sportwatch del marchio cinese lo paghi 18 euro al mese per cinque mesi.

Amazfit Active Edge

Amazfit Active Edge scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come detto inizialmente, l’Amazfit Active Edge è il perfetto compagno di allenamenti, sempre pronto a dare suggerimenti e fornire dati grazie ai quali valutare correttamente lo sforzo compiuto nel corso delle tue sessioni di allenamento.

D’altronde, basta scorrere velocemente la scheda tecnica dello sportwatch per rendersi conto delle incredibili potenzialità di questo wearable. Dal display da 1,32 pollici al processore, passando ai vari sensori e al tracciamento satellitare, tutte le specifiche tecniche dell’Amazfit Active Edge sono pensate per aiutarti a monitorare gli allenamenti e migliorare la tua forma fisica.

Sotto lo schermo touch LCD con risoluzione 320×320 pixel (un pannello luminoso e dettagliato, che garantisce un’ottima visualizzazione anche alla luce diretta del sole)

I sensori nella cassa da 46 millimetri permettono poi di monitorare in maniera automatica oltre 130 attività sportive: dalla corsa al nuoto, dal ciclismo allo yoga. Qualunque allenamento tu faccia, l’Active Edge è sempre pronto a registrare ogni tuo singolo movimento. L’intelligenza artificiale Zepp Coach utilizza questi dati – e quelli registrati dal cardiofrequenzimetro e dagli altri sensori di salute – per valutare lo sforzo e dare suggerimenti su come migliorare le performance.

La batteria da 360 mAh, infine, garantisce un’autonomia decisamente prolungata: potrai utilizzarlo fino a 16 giorni senza che ci sia bisogno di ricaricarlo.

Amazfit Active Edge