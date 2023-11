Amazfit GTR Mini, lo smartwatch lowcost oggi costa pochissimo: offerta shock

Fonte foto: Amazon

Amazfit GTR Mini è uno smartwatch davvero completo, ideale per chi cerca un accessorio indossabile con misurazioni precise dei parametri vitali sia a riposo che durante le attività sportive; oltre al monitoraggio della qualità del sonno e dell’ossigeno del sangue. Un orologio versatile che puoi utilizzare sia nella vita di tutti i giorni per tenere sotto controllo i parametri principali, come ad esempio il contapassi o la frequenza cardiaca, sia per le attività specifiche come gli allenamenti, grazie alle oltre 120 modalità disponibili.

Uno smartwatch che viene offerto anche a un prezzo accessibile a tutti grazie allo sconto disponibile oggi su Amazon. Uno sconto del 24% che fa scendere il prezzo al minimo storico e che puoi anche pagare a rate a tasso zero. Una delle migliori promo disponibili in questi giorni per uno smartwatch così completo.

Amazfit GTR Mini

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Amazfit GTR Mini: le caratteristiche tecniche

L’Amazfit GTR Mini offre una misurazione precisa di frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) ma anche livello di stress. Il display è estremamente personalizzabile, puoi anche caricare fino a 3 foto che si alternano ogni qualvolta riavvii lo schermo. Dimensioni compatte e peso leggerissimo. Molto elegante, grazie alla cornice e il pulsante in acciaio. Utile anche per monitorare la qualità del sonno e le sue varie fasi, perfino del pisolino diurno: per offrire una misurazione precisa, il motore SomnusCare funziona insieme al motore OxygenBeats.

Impermeabile, può essere utilizzato anche durante il nuoto o sotto la pioggia. GPS molto preciso: Amazfit GTR Mini utilizza un’antenna GPS a polarizzazione circolare brevettata, in modo che possa captare quasi il 100% dei segnali. Ciò è molto utile quando si fa attività all’aperto, come una corsetta nel bosco tra gli alberi. Utilizzabile per oltre 120 sport diversi: registra distanza, velocità, variazioni della frequenza cardiaca, calorie bruciate e altri dati durante i tuoi allenamenti. Ottima la batteria, fino a 14 giorni di utilizzo con una sola ricarica.

Amazfit GTR Mini: prezzo e offerte su Amazon

Oggi trovi l’Amazfit GTR Mini in offerta su Amazon a un prezzo di 99€ grazie a uno sconto del 24% che lo fa scendere al minimo storico. Un vero affare, visto che sul mercato a un simile prezzo non è possibile trovare uno smartwatch con tali funzioni e qualità. Il pagamento può essere diviso in 5 rate a tasso zero da 19,80€ al mese utilizzando il servizio disponibile nella pagina prodotto. Puoi anche pensare di comprarlo come regalo di Natale, approfittando del fatto che la scadenza sia stata prorogata al 31 gennaio 2024.

Amazfit GTR Mini