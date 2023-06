Amazfit Pop 3R ufficiale: caratterische e prezzo

Debutta in via ufficiale il nuovo smartwatch Amazfit Pop 3R, già pronto al debutto con caratteristiche tecniche complete e un prezzo accessibile

Si rinnova ancora la gamma di smartwatch di Amazfit: in queste ore, infatti, il brand ha svelato il nuovo Amazfit Pop 3R. Si tratta di un modello inedito che, in realtà, presenta diversi punti di contatti con il recente Pop 3S. Come sempre, il nuovo dispositivo di Amazfit si caratterizza per un ottimo rapporto qualità/prezzo. Lo smartwatch, appena presentato, è già pronto al debutto anche se, almeno in una prima fase, la vendita sarà limitata ad alcuni mercati.

Le caratteristiche del nuovo Amazfit Pop 3R

Amazfit Pop 3R è un’evoluzione diretta di Pop 3S presentato un paio di settimane fa. I due smartwatch si differenziano sostanzialmente per il display che nel nuovo 3R è circolare mentre con nel 3S è quadrato, anche se con spigoli arrotondati. Il nuovo 3R ha un display AMOLED con vetro 2.5D da 1,43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e modalità Always On.

Il dispositivo ha la connessione Bluetooth 5.2, il microfono e uno speaker, permettendo così all’utente di effettuare chiamate direttamente dallo smartwatch. Non ci sono GPS e WiFi ma è comunque presente una ricca dotazione di sensori che consente l’accesso a varie funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività sportiva.

Il nuovo Amazfit Pop 3R permette di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, 24 ore su 24, oltre al sonno, ai livelli di stress e la sedentarietà. C’è anche la resistenza all’acqua con la certificazione IP68. Per quanto riguarda i materiali, la cassa è in metallo mentre il cinturino è disponibile sia in silicone che in acciaio, in base alla versione scelta.

Utilizzabile in abbinamento ad uno smartphone Android oppure ad un iPhone, il nuovo Pop 3R ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni nella fascia economica, con un rapporto qualità/prezzo di sicuro interesse, grazie soprattutto ad un comparto tecnico che, al netto dell’assenza del GPS, è completo sotto tutti i punti di vista.

Prezzo e disponibilità di Amazfit Pop 3R

Il nuovo Amazfit Pop 3R è stato appena svelato ufficialmente ma è già pronto a fare il suo debutto sul mercato. Il lancio, per il momento, riguarda esclusivamente l’India, un mercato sempre più di riferimento per il brand e, più in generale, per il settore degli smartwatch. Le vendite partiranno già questa settimana con un prezzo di partenza di 3,999 rupie indiane che, al cambio attuale, equivalgono a circa 45 euro.

Per il momento, Amazfit non ha fornito alcun dettaglio in merito ad una possibile commercializzazione internazionale e, in particolare, ad un arrivo del nuovo Pop 3R in Europa. Ulteriori dettagli in tal senso potrebbero emergere nelle prossime settimane. Il dispositivo, nella sua variante europea, potrebbe costare poco più di 50 euro, diventando un nuovo punto di riferimento del settore degli smartwatch economici.