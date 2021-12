Amazon Bestseller 2021: cosa hanno comprato gli italiani quest'anno

Dai filtri per depurare l’acqua di rubinetto agli elastici da fitness, dal siero viso con acido ialuronico ai panetti di DAS, passando per una marea di chiavette TV Amazon Fire TV Stick: questo, e molto altro, è ciò che hanno comprato gli italiani durante il 2021 su Amazon. Il gigante dell’e-commerce ha reso noti i prodotti bestseller dell’anno, nelle varie categorie, e leggere le liste ci offre uno spaccato su ciò che i nostri connazionali preferiscono comprare online.

E, di conseguenza, anche su ciò che ancora preferiscono comprare nei negozi fisici. Non stupisce, visto il periodo non decisamente florido per i conti in banca degli italiani, che i bestseller su Amazon 2021 siano quasi tutti prodotti molto economici che, su Amazon, diventano ancora più a buon prezzo e, per questo, vengono comprati in massa. Oppure, come nel caso dei giochi tradizionali, si tratta di prodotti così ben conosciuti dagli italiani, spesso con decenni di storia alle spalle, da consigliare a tutti di comprarli online poiché, in fin dei conti, non c’è un gran bisogno di un commesso o un commerciante che ci spieghi di cosa si tratti. Da segnalare, infine, che le prime 5 posizioni tra i prodotti elettronici più venduti siano occupate da due cuffiette wireless di grande marca e da tre prodotti per la domotica e l’intrattenimento digitale.

Amazon Bestseller 2021: casa e cucina

Il 2021 è stato un anno di maggiori libertà per gli italiani, ma lo abbiamo comunque passato per un bel pezzo in casa. Interessantissimo, per questo, scoprire la top 5 dei prodotti più venduti su Amazon nella categoria casa e cucina:

Brita Filtri per Acqua MAXTRA+ Pack 6

De’Longhi Nespresso Inissia EN80.B Macchina per caffè espresso, a capsule

Rimuovi pelucchi Philips GC026/30 flieder-pink

Eono Bilancia digitale da cucina, in acciaio inossidabile

Robot Aspirapolvere Mini

Amazon Bestseller 2021: elettronica

La top 5 dei prodotti più venduti nella categoria elettronica riflette un elevato interesse, che possiamo confermare pienamente visti i dati di cui siamo in possesso, verso i contenuti in streaming, la domotica e le cuffiette (wireless e cablate):

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo

Cuffie stereo Samsung in ear, con microfono da 3,5 mm

Presa Intelligente WiFi Smart Plug di TP-Link

Amazon Bestseller 2021: sport

Con la chiusura delle palestre per gran parte dell’anno, non stupisce che gli italiani si siano “attrezzati in casa" con corde per saltare e smartband e smartwatch per monitorare l’allenamento (non è l’istruttore della palestra, ma meglio di niente):

Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker

Gritin Elastici Fitness

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker

Blukar Speed Corda di Salto Regolabile

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart

Amazon Bestseller 2021: videogiochi

Infine, tra le tante classifiche pubblicate da Amazon spulciamo anche la top 5 dei videogiochi più venduti nel 2021. Anche in questo caso, come è facile notare, i bestseller erano tutti molto prevedibili:

FIFA 22 Standard – PlayStation 4

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury – Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons

Minecraft – Nintendo Switch

Grand Theft Auto V – Premium Edition – PlayStation 4