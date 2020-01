Amazon, come comprare a rate senza interessi

24 Gennaio 2020 - Comprare online, al prezzo migliore, con spedizione gratuita e volendo anche a rate senza interessi applicati. Un sogno? No, è quanto a breve potremo fare con molti articoli in vendita su Amazon, che ha appena aperto anche in Italia alla rateizzazione dei pagamenti. Al momento siamo in fase di test: i prodotti che si possono comprare a rate sono pochissimi e non tutti sono abilitati a questo tipo di pagamento. Ma è chiaro che la strada è tracciata.

Per pagare a rate dobbiamo avere un account abilitato e l’abilitazione, o meno, la decide direttamente Amazon in base ad alcuni parametri di affidabilità del compratore. Se tutto è ok potremo pagare in cinque rate di uguale importo addebitate mensilmente sulla nostra carta di credito o debito. Anche se scegliamo di pagare a rate, inoltre, gran parte delle condizioni di vendita di Amazon restano valide tranne una, importante: il pagamento a rate non prevede la possibilità di effettuare il cambio di un articolo (a meno che, naturalmente, la merce non sia difettosa). In queste ore sono apparsi su Amazon Italia alcuni smartphone Realme X2 acquistabili a rate, venduti e spediti direttamente da Amazon.

Chi può pagare a rate su Amazon

Non tutti saranno abilitati al pagamento rateale dei prodotti acquistati su Amazon. E’ infatti necessario essere residenti in Italia, avere un account attivo da almeno un anno, avere una carta di credito o debito valida già associata all’account (le pre-pagate non valgono) e che scada almeno 20 giorni dopo la data in cui pagheremo l’ultima rata. Inoltre, il nostro account deve presentare “una buona cronologia dei pagamenti su Amazon.it“.

Cosa si può comprare a rate su Amazon

Non tutto è acquistabile a rate su Amazon.it. Il metodo di pagamento è applicabile solo ai prodotti nuovi e ricondizionati certificati (ma non agli “Amazon Wharehouse Deals“) venduti e spediti direttamente da Amazon. Uno smartphone venduto dal produttore e spedito da Amazon, quindi, non si può pagare a rate. E’ possibile pagare a rate “un solo Prodotto o Dispositivo di una determinata Categoria“: se vogliamo comprare due prodotti entrambi nella categoria “Elettronica“, ad esempio, potremo rateizzarne solo uno. Quando avremo finito di pagare le rate di questo prodotto potremo comprare a rate un altro prodotto in quella categoria ma, nel frattempo, potremo comprare a rate un prodotto della categoria “Cancelleria e prodotti per ufficio“.

Come funzionano le rate su Amazon

Se siamo idonei ai pagamenti a rate, e se il prodotto può essere comprato con pagamento rateale, allora Amazon ci mostrerà l’opzione “Paga in 5 rate mensili da TOT euro“. Procedendo all’acquisto, ci verrà scalato dalla carta l’importo della prima rata al momento della spedizione della merce. Poi, ogni trenta giorni, ci verrà scalato l’importo delle rate successive. L’ultima rata, la quinta, la pagheremo quindi 120 giorni dopo che il prodotto è stato spedito. Amazon si riserva il diritto, se ci sono problemi su una delle nostre carte registrate nell’account, di prelevare i soldi da un’altra carta. In ogni caso saremo sempre liberi di pagare in anticipo una rata o tutto l’importo residuo. Amazon non applica interessi alle rate.