Amazon e Rai si aggiudicano i Mondiali di Calcio 2022: come vederli

Internet è il nuovo posto per vedere il calcio migliore: dopo l’assegnazione dei diritti TV del Campionato di Serie A 2021-24 a DAZN, ora arriva la notizia dell’assegnazione ad Amazon del pacchetto B2 dei diritti di trasmissione dei Mondiali di Calcio 2021 in Qatar. La stessa Amazon, nel dicembre scorso, si era aggiudicata anche i diritti per le migliori partite di Uefa Champions League per tre stagioni.

Oltre ad Amazon a vincere la gara per trasmettere i mondiali è stata anche la RAI, che si è aggiudicata il pacchetto B1. Le prossime sfide per la Coppa del Mondo, quindi, si potranno vedere o sui canali della TV di Stato o su Internet, con Amazon Prime Video. Si tratta di una seconda rivoluzione per i Mondiali, che già per la prima volta quest’anno si giocheranno in inverno e non in estate. In attesa di avere la certezza della qualificazione della Nazionale italiana all’ultima fase del torneo, quindi, vediamo cosa sarà trasmesso, e dove, dalla Rai e da Amazon online.

Mondiali Amazon-Rai: i due pacchetti

I diritti TV che si sono accaparrati Amazon e Rai non sono identici. Alla nostra TV pubblica è andato il pacchetto B1 che comprende 25 partite “di prima scelta“, mentre ad Amazon è andato il pacchetto B2 da 36 partite “di seconda scelta“.

La Rai, quindi, trasmetterà certamente le eventuali partite della Nazionale italiana mentre entrambe trasmetteranno le finali e le semifinali del torneo in coesclusiva.

Sulla TV di Stato, quindi, si vedranno gratis le partite degli Azzurri e i match più importanti del campionato mondiale, mentre su Amazon si potranno vedere, a pagamento, gran parte di tutti gli altri incontri.

Mondiali di Calcio 2022: come vederli

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere quindi viste sul Digitale Terrestre, su tivùsat e anche in streaming su RaiPlay. Quest’ultima piattaforma si può vedere sia da un computer, tramite browser, che su smart TV o media box e stick TV connessi a Internet, tramite l’apposita app RaiPlay.

Per le partite trasmesse da Amazon, invece, servirà l’abbonamento e potranno essere viste o da dispositivi mobili, tramite app, o da computer, tramite browser, o infine da smart TV, Amazon Fire TV e altri stick/box smart tramite l’app di Amazon Prime Video.