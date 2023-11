Amazon Echo Auto, prezzo in picchiata al Black Friday: costa pochissimo

Fonte foto: Amazon

Alexa in ogni luogo e in ogni spazio. L’obiettivo di Amazon è chiaro: portare il suo assistente vocale in ogni spazio possibile, anche dentro i veicoli. E con l’Echo Auto ha raggiunto anche questo obiettivo. Per chi non lo sapesse, Echo Auto è un piccolo dispositivo da mettere all’interno della propria automobile e la trasforma in una sorta di smart car. Puoi utilizzare Alexa senza staccare mai le mani dal volante e utilizzando semplicemente la tua voce: puoi dirle di gestire i dispositivi smart presenti in casa (termostato, luci, gli interruttori) oppure di riprodurre i tuoi brani preferiti. Si collega alla presa accendi sigari dell’auto o a una presa USB (presente oramai in tutte le vetture di ultima generazione). Amazon ha portato in Italia anche l’Echo Auto di seconda generazione (ancora più performante e dalle dimensioni più contenute) e lo trovi anche in offerta al Black Friday.

Una promo da non lasciarsi scappare. L’Echo Auto è disponibile con uno sconto eccezionale del 50% e risparmi tantissimo sul prezzo di listino. Non a caso al momento è uno dei dispositivi più venduti del Black Friday e hai ancora pochissimi giorni per approfittare di questa super promo. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Approfittane subito e trasforma la tua auto in una smart car.

Nuovo Amazon Echo Auto: prezzo, sconto e offerta Black Friday

Prezzo piccolissimo per il Nuovo Amazon Echo Auto di seconda generazione, da poco arrivato in Italia. Grazie all’offerta Black Friday di Amazon lo paghi solamente 34,99€, con uno sconto del 50% che lo fa scendere al minimo storico. Puoi anche dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero. La disponibilità è immediata e ti arriva a casa nel giro di pochissimi giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, anche per l’Echo Auto il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: potrai provarlo con tutta calma e capire se è veramente utili all’interno della tua auto. Secondo noi sì, ma a te non resta che provarlo.

Echo Auto: le caratteristiche e le funzionalità

Tra i dispositivi Amazon che trovi in offerta in questo Black Friday (in questa nostra guida trovi tutte le migliori promo ancora attive), l’Echo Auto è sicuramente uno dei più acquistati e dei più utili. Come già detto, si tratta di un piccolo dispositivo da montare sulla propria auto e che permette di accedere ad Alexa senza staccare le mani dal volante. Ma non solo. È dotato anche di un altoparlante e lo puoi utilizzare per riprodurre i propri brani preferiti da Spotify e da qualsiasi altra piattaforma di musica in streaming. Funzione molto utile soprattutto per i veicoli un po’ più datati e che non supportano né Android Auto né CarPlay.

Il dispositivo è progettato per essere utilizzato a mani libere: i cinque microfoni integrati captano alla perfezione la tua voce anche in mezzo al traffico, con la musica accesa o il finestrino aperto. Puoi chiedere ad Alexa di fare qualsiasi cosa: oltre a riprodurre la musica può leggere i messaggi che ti arrivano sullo smartphone, oppure effettuare le chiamate. Inoltre, puoi anche gestire da remoto i dispositivi smart presenti in casa: con un semplice comando puoi accendere il termostato e trovare l’abitazione calda appena rientri.

Uno dei segreti del successo di Echo Auto è la facilità di utilizzo. Si applica sull’automobile tramite un supporto adesivo che, però, non deve posizionato su superfici in plastica morbida, pelle o tessuto. Per alimentarlo puoi collegarlo alla presa accendi sigari presente nella confezione, oppure alla presa USB, presente oramai in tutte le auto di ultima generazione.

