Gli Amazon Echo Show da oggi sono più smart

Arriva anche in Italia, da oggi, la funzionalità Visual ID su Amazon Echo Show 8 e 10. Visual ID, lo ricordiamo, è la capacità di riconoscere l’utente tramite la fotocamera, adattando la risposta del dispositivo in base a chi ha davanti, ed è una funzione inaugurata sul gigantesco Echo Show 15.

Ora Amazon la estende, con un aggiornamento software, anche ai due smart display con Alexa di dimensioni inferiori: l’Echo Show 8 di seconda generazione e l’Echo Show 10. L’utente può scegliere se attivare o meno il Visual ID e, se lo fa, può scegliere anche in che modo Alexa si adatta a lui. In pratica Alexa, dopo aver riconosciuto l’utente, aggiorna in modo automatico ciò che viene mostrato sul display: può infatti farci vedere gli appuntamenti del nostro calendario, i promemoria, le note lasciate da altri utenti registrati sullo stesso dispositivo. Il fatto che il Visual ID non sia, invece, disponibile anche su Amazon Echo Show 5 dipende da una questione di privacy: il piccolo di casa Amazon è troppo poco potente per archiviare e gestire in locale le informazioni sugli utenti della casa.

Come creare un Visual ID su Echo Show

Come già accennato, la funzione Visual ID è una scelta dell’utente e non è attiva di default sui dispositivi compatibili. L’utente deve infatti creare l’ID visuale di sua volontà e può farlo in tre modi diversi.

Il primo modo per attivare il Visual ID è farlo durante la registrazione iniziale del device: alla prima accensione, infatti, gli Echo Show vanno configurati e, da oggi, chiedono se vogliamo registrare l’immagine di ogni utente per attivare il Visual ID.

Il secondo modo è posizionarsi di fronte all’Echo Show e recitare il comando “Alexa, memorizza il mio viso“. Partirà la procedura automatica al termine della quale verrà creato il profilo.

Il terzo modo è il più complesso e consiste nell’aprire le impostazioni del dispositivo, andare su “Il tuo profilo e la tua famiglia“, scegliere il profilo e configurare manualmente il Visual ID.

Quali dispositivi possono usare il Visual ID

Tutti gli Amazon Echo Show attualmente in vendita, fatta eccezione per il piccolo Echo Show 5 e per il vecchio Echo Show 8 di prima generazione, possono registrare il profilo Visual ID degli utenti di casa. I dispositivi compatibili con la funzione, infatti, sono Echo Show 8 di seconda generazione, Echo Show 10 ed Echo Show 15.

Echo Show 8 (seconda generazione, modello 2021)

Echo Show 10 (terza generazione, modello 2020)

Echo Show 15 (prima generazione, modello 2021)