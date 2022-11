Amazon fa un enorme regalo ai suoi abbonati

Amazon vuole farsi perdonare il recente aumento del prezzo dell’abbonamento Prime, in vigore anche in Italia da metà settembre, e per farlo ha deciso di fare un regalo ai suoi iscritti: ci sono ottime novità per chi usa spesso Amazon Music, la piattaforma di streaming inclusa nell’abbonamento prime. Il numero di brani che è possibile ascoltare senza prezzo aggiuntivo, infatti, aumenta di 50 volte.

Amazon Music: 100 milioni di brani

Fino a ieri Amazon Music Prime, cioè la versione di Amazon Music inclusa nell’abbonamento Prime, poteva "pescare" i brani da un catalogo di 2 milioni di pezzi. Ora questo numero cresce fino a 100 milioni e coincide con il numero di canzoni disponibili su Amazon Music Unlimited, l’abbonamento premium da 9,99 euro al mese.

Ma non solo: ora Amazon mette a disposizione dei suoi abbonati anche i migliori podcast, senza pubblicità, e numerose playlist ad accesso libero. Il tutto senza variazioni di prezzo e con il semplice abbonamento Amazon Prime.

Amazon Music Free Vs. Prime Vs. Unlimited

Qualcuno si starà chiedendo, a questo punto, quali siano le differenze rimaste tra Amazon Music Free (il servizio gratuito per chi non è iscritto a Prime), Amazon Music Prime e Amazon Music Unlimited. La quantità di brani disponibili, infatti, era una delle discriminanti principali nella scelta del servizio.

Amazon Music Free non richiede iscrizione a Prime, non permette di scegliere il singolo brano ma solo di ascoltare per album o per artista o per playlist curate on demand. Non offre l’ascolto in HD-Ultra HD, non offre l’audio spaziale e può essere usato su un solo dispositivo alla volta, ma non offline. Include la pubblicità.

Amazon Music Prime è la versione di Music Free riservata a chi è iscritto ad Amazon Prime. La differenza principale è la totale assenza di pubblicità tra un brano e l’altro: non offre HD, Ultra HD e audio spaziale, funziona su un solo dispositivo alla volta, ma anche offline.

Amazon Music Unlimited è la versione premium del servizio, l’unica che permette di scegliere i singoli brani da ascoltare, anche in HD, Ultra HD e con l’audio spaziale (se supportato dal dispositivo di riproduzione), anche offline. Niente pubblicità e riproduzione fino a 6 dispositivi contemporaneamente con il piano Family.

Amazon Prime Unlimited: ne vale ancora la pena?

Il catalogo completo da 100 milioni di brani era il cavallo di battaglia di Music Unlimited e ora è disponibile per tutti. Dopo aver visto quali sono le differenze tra i tre abbonamenti Amazon Music, quindi, è lecito chiedersi se valga la pena spendere 9,99 euro al mese (o 99,99 euro all’anno) per avere i vantaggi esclusivi di Amazon Music Unlimited.

Per corretteza, è bene iniziare questo ragionamento guardando anche alla concorrenza. Cioè, solo per citare il servizio di musica in streaming più diffuso e più famoso, a Spotify.

Spotify Premium ha lo stesso prezzo di Amazon Music Unlimited (9,99 euro al mese) e offre sostanzialmente gli stessi vantaggi. Possiamo quindi dire che il prezzo di Amazon Music Unlimited è in linea con il mercato.

Chi ama ascoltare musica in streaming, quindi, può dare ormai per scontato che per ascoltare ciò che si vuole, nel momento che si vuole, senza pubblicità e in alta qualità è necessario sottoscrivere un servizio da 9,99 euro al mese. Scegliere Amazon Music Unlimited, però, ha il grande vantaggio della perfetta integrazione con l’ecosistema Amazon.

Quindi chi è già iscritto ad Amazon Prime e ha già in casa uno o più smart speaker con Amazon Alexa potrà sfruttare al meglio questa integrazione e godere pienamente e comodamente di un catalogo che, in pratica, contiene al suo interno tutta la musica del mondo.

