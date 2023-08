Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il prossimo ottobre, Amazon ha in programma un nuovo evento riservato agli iscritti al servizio Amazon Prime: il Prime Big Deal Days. L’evento, che in Italia si chiamerà Festa delle offerte Prime, dovrebbe ricalcare in tutto e per tutto il Prime Day, sarà disponibile in 19 paesi in tutto il mondo e permetterà ai fedelissimi di Amazon di scoprire offerte vantaggiose su centinaia di prodotti presenti sul celebre e-commerce.

Al momento non è ancora stata fissata la data ufficiale del Prime Big Deal Days ma, già dalle prossime settimane dovrebbero arrivare maggiori informazioni. Nel frattempo, in molti stanno cogliendo la palla al balzo e si stanno già iscrivendo a Prime.

Prime Big Deal Days: cosa sappiamo

Il primo a condividere la notizia della Festa delle offerte Prime è stato Doug Herrington, CEO di Amazon Stores, che sul suo profilo LinkedIn ha reso nota la lista dei paesi in cui sarà disponibile l’evento: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito.

Gli iscritti al servizio Amazon Prime residenti in questi paesi potranno, dunque, beneficiare in esclusiva delle migliori offerte per un tempo limitato.

Ancora non ci sono informazioni specifiche sul nuovo evento ma, con buone possibilità sarà molto simile al recente Prime Day, che ha permesso agli iscritti a Prime di avere sconti molto vantaggiosi su tutte le categorie di prodotti in vendita su Amazon, inclusa l’elettronica, la moda, gli articoli per la casa, giochi e videogiochi, prodotti per bambini e molto altro ancora.

Non si esclude nemmeno il ritorno delle "Esperienze" che durante il Prime Day 2023 hanno ottenuto un buon successo, permettendo agli utenti che hanno acquistato determinati prodotti di partecipare a eventi esclusivi dedicati al mondo della musica, al Made in Italy e a quelli legati al lifestyle con escursioni guidate e molto altro.

Non sappiamo quanto dureranno questi Prime Big Deal Days ma, se l’evento seguisse quanto accaduto con il Prime Day, probabilmente ci saranno almeno 48 ore di offerte, con diversi prodotti disponibili a prezzo scontato per tutta la durata dell’evento, altri per un solo giorno e altri ancora per poche ore, come accade di solito per le offerte lampo.

In previsione di questa nuova ondata di sconti, quindi, potrebbe essere utile creare una lista desideri in modo da tenere sotto controllo i prodotti desiderati e monitorare i prezzi in tempo reale (dal sito o dall’applicazione ufficiale), ricevendo una notifica da parte di Amazon quando uno degli oggetti inseriti nella lista è disponibile in saldo.

Come partecipare al Prime Big Deal Days

Esattamente come accade ogni anno con il Prime Day, anche durante i Prime Big Deal Days potranno accedere agli sconti solamente gli iscritti a Amazon Prime, l’abbonamento che garantisce consegne veloci, nessuna spesa di spedizione (per i prodotti venduti da Amazon), l’accesso ai contenuti in streaming di Prime Video e al catalogo di Amazon Music, spazio di archiviazione illimitato per le foto, gli ebook per Kindle e, infine, i giochi in omaggio e gli sconti del servizio Prime Gaming.