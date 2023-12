Amazon for Charity, come partecipare all'iniziativa solidale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Shutterstock/Andrei Korzhyts

Il Natale è alle porte e nella corsa forsennata al “regalo perfetto” non bisogna mai mettere in secondo piano il vero significato di questa festa: donare a chi ne ha più bisogno.

Per questa ragione Amazon ha lanciato l’iniziativa Amazon for Charity, dedicata interamente ai regali solidali e alla beneficenza, con decine di prodotti in vendita per dare una mano alle diverse organizzazioni non profit, supportando e, naturalmente, finanziando le loro iniziative benefiche in Italia e nel mondo.

Come funziona Amazon for Charity

Il progetto Amazon for Charity è semplice: recandosi nell’apposita sezione del sito, gli utenti possono acquistare decine di prodotti solidali e aiutare molte organizzazioni attive nel mondo della beneficenza e del sociale.

Tra le realtà che partecipano all’iniziativa troviamo: Fondazione AIRC (che si occupa di ricerca sul Cancro), UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia), Fondazione ANT (una Onlus che fornisce assistenza medico specialistica domestica in maniera totalmente gratuita alle persone malate di tumore), ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), SOS Villaggi dei Bambini (un’organizzazione non profit che lavora con i bambini, specialmente di quelli più “fragili”, per garantire loro un futuro migliore), Fondazione ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale che lavora nei reparti di molte strutture ospedaliere per ridurre lo stress dei piccoli pazienti), Terra Fertile Onlus (una cooperativa sociale che si occupa di servizi alla persona e lavora per creare inclusione e opportunità per tutti) e Made in Carcere (della cooperativa sociale Officina Creativa che aiuta detenute e detenuti a reintegrarsi una volta fuori dal carcere, offrendo loro corsi di formazione per imparare un mestiere artigianale).

Sono decine i prodotti che aderiscono alla campagna solidale e l’utente non deve fare altro che scegliere il proprio regalo e procedere normalmente con l’acquisto, come fa quando compra qualsiasi altra cosa su Amazon.

La differenza, in questo caso, è che non si tratta di una transazione come le altre, ma diventa un modo per fare la propria parte e aiutare le associazioni che partecipano al progetto a continuare nelle loro iniziative benefiche a sostegno delle fasce deboli e dei più bisognosi.

Lo scopo di Amazon for Charity

Scegliere di acquistare uno dei prodotti che partecipano ad Amazon for Charity è un gesto di solidarietà e d’amore che permette alle associazioni di cui sopra di aiutare chi ne ha bisogno, specialmente a Natale, un momento dell’anno sempre molto “delicato” per i meno fortunati, che potrebbe esasperare ancora di più le disparità sociali che affliggono l’Italia e il mondo intero.

E le festività natalizie, in questo senso, rappresentano il momento perfetto per non restare indifferenti, pensare a chi ne ha più bisogno e sostenere efficacemente le associazioni benefiche che, da sempre, si adoperano per garantire a tutti quelli che ne hanno bisogno un aiuto tangibile per una vita migliore.