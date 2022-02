Amazon presenta Echo Buds: sono già in offerta

Se c’è un prodotto che su Amazon va via come il pane, di sicuro sono le cuffiette wireless: ecco, allora, che Amazon si mette a produrre e a vendere cuffiette wireless. Con Alexa integrato, ovviamente, e con sei mesi di abbonamento ad Amazon Music Unlimited in omaggio.

Si chiamano Amazon Echo Buds, nome non originalissimo ma, al contrario, perfettamente in linea con la gamma di smart device di Amazon. Saranno disponibili in due versioni: con e senza ricarica wireless, con venti euro esatti di differenza di prezzo tra l’una e l’altra. Entrambe le versioni, però, hanno un design di tipo “in-ear" con gommini (disponibili in quattro dimensioni diverse) che chiudono il canale uditivo e hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC). In più, vista la compatibilità nativa con Amazon Alexa, potranno essere usate per interagire con l’assistente vocale, aggiungere appuntamenti al calendario, chiedere la riproduzione di contenuti audio in abbonamento quando saranno collegate allo smartphone con l’app di Alexa installata..

Amazon Echo Buds: caratteristiche tecniche

Gli Amazon Echo Buds sono auricolari True Wireless dalla forma abbastanza classica, con design in-ear e microfoni interni ed esterni che gestiscono la cancellazione del rumore.

Il peso dei dispositivi è abbastanza contenuto: 5,7 grammi ad auricolare, 44,4 grammi per la custodia (che salgono a 47,6 grammi per la custodia wireless). Il driver audio, cioè lo speaker integrato negli auricolari, è da 5,7 millimetri e la connessione è Bluetooth 5.0.

C’è la certificazione IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua, come anche una buona quantità di sensori: accelerometro, prossimità, touch e hall per la custodia.

L’autonomia dichiarata è di 5 ore con ANC attivato, 6,5 ore senza ANC (15/19,5 ore compresa la ricarica della custodia). In quindici minuti di ricarica cablata si aggiungono 2 ore di ascolto in più.

Amazon Echo Buds: l’offerta di lancio

I prezzi di listino di Amazon Echo Buds con ricarica cablata e wireless sono, rispettivamente, pari a 119,99 euro e 139,99 euro. Si possono comprare già oggi, con spedizioni a partire dal 24 febbraio.

La promozione di lancio prevede sei mesi di Amazon Music Unlimited in omaggio e uno sconto di 40 euro sul prezzo finale.

Amazon Echo Buds – Custodia di ricarica con cavo

Amazon Echo Buds – Custodia di ricarica wireless