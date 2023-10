Google Pixel Buds Pro ufficiali: le cuffiette ideali per chi ha Pixel 8

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Google

Tra le novità dell’evento Made By Google, durante il quale il colosso di Mountain View ha mostrato al mondo i nuovissimi Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro e il Pixel Watch 2, sono stati presentati anche gli auricolari true wireless Google Pixel Buds Pro.

Parliamo di dispositivi perfettamente integrati con tutto l’ecosistema dei Pixel (vecchi e nuovi) che sono in grado di sfruttare alcune interessanti funzionalità legate all’intelligenza artificiale che, stando alle promesse di Google, potrebbero davvero fare la differenza rispetto agli ormai tantissimi modelli già in commercio.

Google Pixel Buds Pro – Auricolari in-ear – Con ANC e modalità Trasparenza

Google Pixel Buds Pro: scheda tecnica

I Google Pixel Buds Pro sono auricolari in-ear con driver dinamici da 11 millimetri con sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) e modalità Trasparenza, che permette di ascoltare i suoni esterni e le voci senza il bisogno di togliere le cuffiette.

Collegando i Google Pixel Buds a un device tramite Bluetooth 5.0, è possibile usare l’applicazione ufficiale (disponibile anche per Chromebook) per gestire le varie funzionalità delle cuffiette.

Inoltre, utilizzando questo dispositivo con i nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro si può utilizzare il Bluetooth a banda super larga che, secondo le dichiarazioni di Big G, "raddoppia la larghezza di banda per le voci" per attivare la modalità Clear Calling che riduce il rumore di fondo, distinguendo e amplificando meglio le voci.

Grazie all’AI dei nuovi Pixel sarà possibile attivare anche il rilevamento delle conversazioni, con gli auricolari che rilevano in automatico quando l’utente inizia a parlare e attivano la modalità Trasparenza. Finita la conversazione le cuffiette tornano alla precedente modalità di ascolto.

Tra i sensori a bordo abbiamo quelli a sfioramento capacitivo da utilizzare per gestire la riproduzione dei contenuti multimediali, le chiamate e l’assistente di Google. Il sensore di prossimità IR che rileva quando l’utente sfila le cuffiette dalle orecchie per mettere automaticamente in pausa la riproduzione. La custodia, invece, ha un sensore hall per rilevare l’apertura e la chiusura

Molto alta l’autonomia: Google promette, con l’ANC disattivato, fino a 11 ore di ascolto per i soli auricolari che salgono a 31 ore utilizzando anche il case di ricarica. Attivando la cancellazione attiva del rumore, invece, si scende a 7 ore di autonomia per gli auricolari e a 20 ore con la custodia di ricarica.

Infine gli auricolari hanno la certificazione IPX4, che attesta la loro resistenza agli spruzzi d’acqua e di sudore, mentre la custodia è certificata IPX2, in grado cioè di resistere alle gocce d’acqua.

Google Pixel Buds Pro: prezzo e disponibilità

I nuovi Google Pixel Buds Pro possono essere preordinati sullo store di Google e su Amazon in sei colori diversi con: Azzurro cielo, Grigio creta, Grigio antracite, Grigio fumo, Verde cedro e Corallo. Il prezzo consigliato è di 229 euro con le spedizioni partiranno ufficialmente dal prossimo 12 ottobre.

