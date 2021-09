Amazon presenta Echo Show 15 con uno schermo enorme

C’è un nuovo dispositivo nella famiglia degli smart speaker di Amazon: il gigante dell’e-commerce ha infatti presentato il nuovo Echo Show 15. Come dice il nome stesso, si tratta di uno smart display (cioè uno smart speaker con lo schermo) da ben 15 pollici. Ma le dimensioni dello schermo sono solo una delle caratteristiche importanti di questo nuovo dispositivo.

Probabilmente, infatti, Echo Show 15 è il dispositivo Echo più sofisticato e intelligente mai presentato da Amazon: è infatti dotato del nuovo chip Amazon AZ2 Neural Edge, che abilita funzioni mai viste prima su un Echo come il Visual ID, cioè la possibilità di permettere al dispositivo di identificare chi gli sta davanti e di offrirgli una esperienza d’uso personalizzata. Anche per questo motivo la schermata Home su Echo Show 15 è stata ridisegnata. La qualità dello schermo, poi, permette ad Echo Show 15 di candidarsi a sostituto della TV della cucina per visualizzare contenuti in streaming, al pari di una Smart TV.

Echo Show 15: caratteristiche tecniche

Amazon Echo Show 15 sembra una foto incorniciata: il suo design è moderno ed essenziale e diverso da tutti gli altri smart display, anche di Amazon. Ha uno schermo da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD, e un foro per la videocamera su uno degli angoli.

La videocamera può essere coperta con uno switch meccanico e il display può essere orientato sia in verticale, come un tablet o un enorme smartphone, sia in orizzontale, scelta ideale per vedere contenuti in streaming da Amazon Prime Video, Netflix o altre piattaforme.

Grazie al nuovo processore proprietario Amazon AZ2 Neural Edge, con architettura a quattro core, e al nuovo motore di inferenza di apprendimento automatico l’Echo Show 15 può identificare la persona che ha davanti (previa registrazione di un profilo).

Tutto ciò, abbinato alle potenzialità di Alexa, permette di visualizzare su Echo Show 15 i promemoria di ogni membro della famiglia, suggerimenti d’acquisto personalizzati, la lista della spesa personale, ricette dei propri piatti preferiti e molto altro.

La videocamera è da 5 MP e può essere usata anche per le videochiamate e per la funzione Drop in, presente su tutti i dispositivi smart con schermo e/o speaker di Amazon.

Echo Show 15: quanto costa e quando arriva

Alla luce dell’enorme schermo da 15 pollici, il prezzo di Amazon Echo Show 15 è assolutamente concorrenziale: costerà a 249,99 euro. Amazon non ha però ancora reso noto quando sarà possibile acquistarlo, né lo ha ancora messo in preordine. E’ però certo che arriverà anche in Italia.